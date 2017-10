Yläkoulun suunnittelu etenee aivan mainiosti

Marraskuun puolivälissä päästään näkemään ja arvioimaan uusien rakennusten muotoja.

Jaana Virtanen

Hiekanpään uusien koulurakennusten, Hiekanpään yläkoulun ja Etelä-Savon ammattiopiston teknologiatalon tarveselvitykset on tehty ja menossa on hankevaihe.

Sen pitäisi valmistua lokakuun loppuun mennessä, jonka jälkeen suunnitelmat lähtevät lautakuntakäsittelyyn.

– Nyt tilat vielä elävät. Ne ovat viimeisten kahden viikon aikana muokkautuneet paljon, kertoo yläkoulun rehtori Henri Itkonen.

Koulusuunnitelmat ovat piirustuksia myöten julkisia marraskuun puolivälin tietämissä.

– Rakennushanke on hyvin mielenkiintoinen ja haastava. Suunnittelua tekevä porukka on hyvin yhteistyötyökykyinen, kertoo koulurakennukset suunnitteleva arkkitehti Riitta Korhonen Kuopiosta.

Huonetilaohjelmat toteutetaan jo aikaisemmin tehdyn Haahtelan selvityksen mukaan.

– Nyt tilojen toimivuutta hiotaan vielä henkilökunnan kanssa.

Suunnittelussa mennään alavan tontin ehdoilla.

– On käyty läpi reunaehdot, eikä tontti ole ongelma. Se on asemakaavan mukainen. Hiekanpäähän saadaan oikein hyvät talot.

Arkkitehti arvioi, että tekeillä olevat rakennukset ovat tyyliltään aika ajattomat.

– Ne eivät ole muodin mukaiset vaan ne tehdään ulkonäöltäänkin kestämään aikaa sata vuotta.

Rakennuksiin suunnitellaan vesikatot, räystäät, ikkunat ja perustukset.

– Raitis ilma otetaan oikeasta suunnasta ja vedet johdetaan alavalta tontilta pois. Ajatuksena on kestävyys ja taloudellisuus.

Suunnittelu on edennyt aikataulun ja talousarvion mukaisesti.

– Käyttäjät ovat koko ajan tietoisia siitä, mitä tehdään. Opetussuunnitelma 2016 toteutuu ja mennään tiukasti tilaohjelman raameissa. Talon näköisiä taloja niistä tulee.

Koulurakentaminen on edennyt teknisen toimen johtajan Tapani Mähösen arvion mukaan odotetusti.

– Viivytystä tuli viime talvena kolme kuukautta, koska päätäntä ei edennyt siten kuin piti, mutta sekin viivytys saataneen otettua kiinni, hän sanoo.

Hiekanpään asemakaava on hyväksytty, samoin katusuunnitelmat. Katujen rakentaminen alkaa marraskuussa, samoin sähkökaapelien ja puhelinkaapelien vetäminen.

Myös maakaupat tonttiin hankittavista pienistä maa-aloista solmitaan Bovallius-säätiön ja Kirkkopalvelut ry:n kanssa.

– Esedun kanssa on tehty alustava vuokrasopimus, jota tarkennetaan. Oppilaitos on hionut toimintojana kesän aikana.

Hiekanpään yläkoulun rakentamiseen on varauduttu investoimaan reilut 12 miljoonaa euroa ja ammattiopiston teknologiataloon viisi miljoonaa euroa.

Teknologiatalon on luvattu valmistuvan vuoden 2019 kevääseen mennessä. Yläkoulu valmistuu keväällä 2020.

Rakennusurakat on määrä kilpailuttaa tulevan vuoden alussa. Itse rakentaminen käynnistyy kesäkuussa 2018.

