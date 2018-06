Ville Moilanen perheyhtiöiden johtoon

Pieksämäellä viime vuoden maaliskuussa emoyhtiö Moilas Oy:n johtovastuun ottanut Ville Moilanen on aloittanut myös Oy Moilas GF Ltd:n ja Moilas Leipomo Oy:n toimitusjohtajana kesäkuun alusta alkaen.

Moilas perheyhtiöiden palveluksessa Ville Moilanen on toiminut vuodesta 1995 alkaen. Moilasen perheen kolmas sukupolvi on vahvasti mukana vuonna 1955 perustetun perheyhtiön toiminnassa. Villen sisko Anne Moilanen työskentelee perheyhtiöiden hallituksessa. Pitkään Moilas yhtiöitä johtanut Juha Moilanen jatkaa hallituksen puheenjohtajan roolissa.

– Sukupolvenvaihdosta on tehty suunnitelmallisesti asteittain. Olen iloinen, että omasta perheestä löytyy jatkaja myös yritysten tuotantopuolen johtoon ja voin itse keskittyä hallitustyöskentelyyn, Juha Moilanen toteaa tiedotteessa.

Moilas on edelläkävijä perusleipomotuotteiden lisäksi gluteenittomien tuotteiden valmistamisessa Suomessa. Gluteenittomien tuotteiden myynti on kehittynyt viennin myötä merkittävästi viime vuosina.

– Kuuntelemme herkällä korvalla kotimaista kuluttajaa ja pystymme reagoimaan nopeasti kuluttajien tarpeiden muutoksiin yhdessä kaupan kanssa, toimitusjohtaja Ville Moilanen lupaa.

Keväällä käynnistyneen Lantmännen Unibake yhteistyön myötä on odotettavissa huomattavaa kehitystä myös kasvavilla Foodservice markkinoilla Suomessa.

Kari-Pekka Issakainen