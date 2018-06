Veturitorin ulko-ovet lukkoon jo alkuillasta

Tara McLees



Veturitorin ulko-ovet suljetaan tästä eteen päin jo kello 18 illalla. Syynä tähän on joidenkin nuorten häiriökäyttäytyminen tilassa.

– Jatkossa pidämme myös vessat lukittuina aina silloin, kun Veturitorilla ei ole tapahtumia menossa. Ravintolassa ja Kunnonkeskuksella on omat vessansa, sanoo elinkeinojohtaja Markus Vesterinen.

Ravintolaan ja kuntosalille pääsee kulkemaan ulkokautta.

Nuoret ovat muun muassa sotkeneet ja hajottaneet paikkoja Veturitorilla. Parvelle pääsy on jouduttu estämään jo aiemmin.

– Parvella on rikottu muun muassa kalusteita ja revitty irti yksi pistorasia. Seinille on myös syljetty nuuskaa ja ikkunoita on sotkettu jollain tahmealla juomalla, luultavasti limpparilla, Vesterinen luettelee.

Pieksämäen nuorisotoimen erityisnuorisotyöntekijä Pia Niilo-Rämä on saanut kuulla oman osansa nuorten aiheuttamasta harmista.

– Yhteydenottoja on tullut, ja toki itsekin paikkoja kierrellessäni olen huomannut, että Veturitori on paikka, johon nuoret helposti kokoontuvat.

Veturitorin suosio nuorten kokoontumispaikkana on lisääntynyt viime kevään aikana.

– Onhan täällä nuoria pyörinyt Veturitorin avaamisesta alkaen, mutta oikeastaan nyt viimeisen kuukauden aikana tämä häiriökäyttäytyminen on lisääntynyt, Vesterinen toteaa.

Vieressä oleva juna-asema on myös toiminut paikkana, johon nuoret ovat perinteisesti kokoontuneet.

Myös asemalla on havaittu ilkivallan tekoa, joten nykyään sekin sulkee ovensa jo kello 18.40.

– Sieltä nuoret siirtyvät sitten tähän Veturitorille, Niilo-Rämä sanoo.

Veturitalleilla keväällä aloittaneen UKKO Bistro & Delin työntekijät näkevät ja kokevat aitopaikalta nuorten käytöksen. Ravintolan puolelta painotetaan, että kyseessä on vain muutama nuori.

– Iso osa käyttäytyy hyvin, eikä heille tarvitse asioista huomauttaa.

Häiriötä aiheuttavat nuoret ovat silminnäkijähavaintojen mukaan ajaneet sisätiloissa polkupyörillä, soittaneet musiikkia hyvin kovalla ja esimerkiksi ”ajaneet” naulakoilla.

Ravintolan työntekijät ovat tarvittaessa huomauttaneet nuoria asiasta, jolloin kielenkäyttö on ollut törkeää.

– Kyllä sieltä aika paljon haistattelua on tullut. Siksi aina mietityttääkin, että voiko asiasta mennä sanomaan, ravintolan työntekijä toteaa.

Vesterinen ja Niilo-Rämä toivovat, että vanhemmat keskustelisivat kotona nuorten kanssa siitä, miten julkisille paikoilla käyttäydytään.

– Eihän siellä kotonakaan voi ihan miten vain olla ja mitä tahansa tehdä, Vesterinen sanoo.

Niilo-Rämä muistuttaa, että käytössääntöjä on hyvä käydä läpi joka kodissa.

– Kuten onkin todettu, eivät kaikki nuoret aiheuta häiriötä. Mutta ei käytössääntöjen kertaaminen ole koskaan pahasta.

Vesterinen pahoittelee sitä, että hieno tila joudutaan nyt sulkemaan aiemmin.

– Varmasti moni tulisi tänne mielellään katselemaan paikkoja tai vain istuskelemaan, mutta valitettavasti joudumme nyt toimimaan näin. Aika näyttää, miten jatkossa tullaan toimimaan aukiolon suhteen.