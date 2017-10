Vedenjakaja-reitistöstä rakentuu uusi luontomatkailuvaltti

Helena Nyman

Tahinlammen, Nikkarilan ja Partaharjun alueen ulkoilureittejä on kohennettu viime viikkojen aikana reippaalla kädellä.

Tahinsuolta Nikkarilaan on myös tehty uusi, noin parin kilometrin mittainen kävelypolku, joka yhdistyy Nikkarilan luontopolkuun käsikäyttöisellä lossilla. Lossilla ylitetään Kukkarojärvi sen kapeimmasta kohdasta.

– Uuden polun ja lossin avulla meille muodostuu runkoreitti, joka yhdistää Partaharjun, Nikkarilan ja Tahinsuon yhteen. Meillä on nyt yhtenäinen kokonaisuus, joka muodostuu kolmesta kompaktista, mutta hyvin erityyppisestä luontoalueesta. Tahinsuo haluttiin kytkeä kokonaisuuteen sen omaleimaisuuden vuoksi, kertoo Pieksämäen liikuntapalvelupäällikkö Antti Nousiainen.

Partaharjun, Nikkarilan ja Tahinsuon yhdistävästä Vedenjakaja-reitistöstä odotetaan Pieksämäen uutta luontomatkailuvalttia. Reitin varrelle rakennetaan useita taukopaikkoja ja luonnossa liikkujia opastamaan pystytetään uudet ja ajanmukaiset opastekyltit.

– Lisäksi digitaalinen sisältö tulee olemaan suuressa roolissa reitistöllä. Joka kunnassa voi olla luontopolkuja, mutta kellään ei tule olemaan niin hyviä niihin liittyviä sähköisiä palveluja kuin Pieksämäellä, Antti Nousiainen linjaa.

Partaharjuun Salvosen rannalle on nikkaroitu noin kolmensadan metrin mittainen puubaana, joka alkaa Partaharjuntien ja Ladun majalle johtavan tien risteyksestä ja seurailee rantaa jonkin matkaa.

Puubaana on osa esteetöntä polkua, joka johtaa Partaharjun keskuksesta Ladun majalle. Reitti on puubaanaa lukuunottamatta kivituhkapohjainen.

– Myös Erä-Kallen kierros on nyt raivattu kokonaan. Pehmeimpiin paikkoihin on ajettu soraa ja lisäksi kulkemista helpottamaan tehdään vielä pitkospuita ja siltoja, Antti Nousiainen kertoo.

Myös Partaharjusta Salvosenmäen yli Nikkarilaan johtavaa yhdyspolkua on paranneltu ja Tahinlampi on ympäröity jo lähes kokonaan uusilla pitkospuilla.

Kunnostustöitä on tehty ja tehdään isolla porukalla, johon kuuluu muun muassa Pieksämäen Seudun Liikunnan väkeä, Pieksän Ladun ihmisiä, Partaharjun kyläyhdistyksen porukkaa ja muita talkoolaisia. Konetyötä on ostettu paikallisilta urakoitsijoita.

– Talkooväen osuus työssä on erittäin merkittävä, Antti Nousiainen korostaa.

Vedenjakaja-reitistön opasteet asennetaan paikoilleen viimeistään keväällä. Ensi vuoteen ajoittuu myöskin suurin osa taukopaikkojen rakentamisesta.

– Taukopaikkoja tulee kaikkiaan kuusitoista. Osa niistä on jo valmiina, mutta nekin vaativat kunnostusta. Minimivarusteluun kuuluvat pöytä ja penkit, nuotiopaikka ja infotaulu. Parhaiten varustelluilta taukopaikoilta löytyy näiden lisäksi katos tai jopa majoituspaikka.

Reitille, näillä näkymin Partaharjun liepeille, suunnitellaan myös kotaa, jonka voisi varata etukäteen.

– Varauskotien kysyntä on kasvanut nopeasti. Ihmiset haluavat majoittua laadukkaasti keskellä luontoa.

Kun rakenteet saadaan kuntoon, alkaa sisällöntuotanto. Sisällön suunnitteluun toivotaan mukaan väkeä paikallisasiantuntijoista opettajiin ja matkailuyrittäjiin.

– Reittiin liittyy paljon bisnesmahdollisuuksia puhumattakaan digitaalisista mahdollisuuksista, joita voisi hyödyntää esimerkiksi ulkona oppimisessa. Lisätty todellisuus näyttäytyisi mobiililaitteiden kautta.

Sisällöntuotannon rahoitus on kuitenkin vielä auki. Nousiaisen mukaan hankeraha on yksi mahdollisuus.

– Olisi myös hienoa, jos paikalliset yrittäjät lähtisivät sponsoroimaan mobiilipisteitä.

Luontoreitistön rakentaminen on osa Pieksämäen luontomatkailuhanketta.

– Luontoliikunta on jatkuvasti kasvava trendi. Uskomme, että Vedenjakaja-reitistön valmistuminen tulee lisäämään alueella liikkumista merkittävästi ja alue tulee kiinnostamaan myös ulkopaikkakuntalaisia ja ulkomaalaisia. Meillä on Pieksämäellä poikkeuksellisen hieno ja monipuolinen luonto, joka nyt saadaan entistä houkuttelevammaksi.

Nousiaisen mukaan Vedenjakaja-reitistö vastaa kattavasti luontoliikkujien toiveisiin.

Partaharjun terveysmetsässä voi harrastaa monipuolista liikuntaa voimaharjoittelusta frisbeegolfiin, Nikkarilassa voi lenkkeillä kuivassa kangasmaastossa kauniilla poluilla ja Tahinsuolla tallata pitkospuita lappimaisesta suoluonnosta nauttien.

Tulevaisuudessa elämystä täydentävät vielä ohjelmapalvelut.

Reitillä voi tehdä lyhyitä muutaman kilometrin pyrähdyksiä, mutta halutessaan kahdenkymmenen kilometrin mittaisen runkoreitin voi kiertää kokonaan ja vaikka yöpyä matkan varrella. Lähtöpaikkoja on useita.

– Tästä tulee upea juttu, sen näkee jo nyt, Antti Nousiainen hehkuttaa.