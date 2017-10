Vahvasti kehittynyt yritys palkittiin

Kari Karjalainen on jatkanut isänsä perustamaa kuljetusliikettä menestyksekkäästi

Jaana Virtanen

Pieksämäen vuoden 2017 yrittäjäksi on valittu Kari Karjalainen kuljetus- ja maanrakennusyritys Martti Karjalainen Oy:stä.

Valinnan teki Pieksämäen Yrittäjien hallitus, joka arvostaa sitä, että yrittäjä Kari Karjalainen on jatkanut isänsä Martti Karjalaisen vuonna 1961 perustamaa kuljetusliikettä menestyksellä.

Martti Karjalainen Oy:n liikevaihto huhtikuussa päättyneeltä tilikaudelta oli noin 2,4 miljoonaa euroa.

Yrityksessä työskentelee reilut kaksikymmentä työntekijää. Sen toimipiste sijaitsee Tukikohdantiellä entisellä Tielaitoksen varikolla, joka siirtyi neljä vuotta sitten yrityksen omistukseen.

Toisten yrittäjien arvostus lämmittää Kari Karjalaisen mieltä.

Hän toimii Pieksämäen Autokunta KTK:n puheenjohtajana ja näkee erityisen tärkeänä Pieksämäen kuljetusalan yrittäjien yhteistyön.

– Yhteistyöllä on saatu Pieksämäen autoilijoille isohkoja urakoita, jotka ovat tuoneet työtä ja hyvinvointia kotiseudulle.

Vakiintuneen liikevaihdon tuovat pitkäaikaiset asiakkaat, joiden tyytyväisenä pitäminen vaatii laadukasta ja ammattitaitoista työtä sekä annetuissa aikatauluissa pysymistä.

Määrätietoinen yrityksen ja henkilöstön kehittäminen on kilpaillulla alalla suuri etu.

– Kymmenen viime vuoden aikana yritys on kasvanut voimakkaasti. Nyt tavoitteena on pitää toiminta tässä laajuudessa.

Yhtiön tehtäväkenttä jakaantuu useaan alueeseen. Tienhoito ja puunkuljetus sekä asfalttityöt ovat hyvinkin vakiintuneita tehtäviä, uudempia ovat maanrakennustyöt ja purkutyöt, joita tehdään noin sadan kilometrin säteellä.

– Kaikki toiminta tukee toistaan. Jyväskylässä on myös terminaalitoimintaa, jossa meillä on pyöräkonehommaa.

Yrityksen kasvun myötä työntekijöitä on joka vuosi tullut muutama lisää. Kalustoon kuuluu kuorma-autoja, kaivinkoneita ja pyöräkuormaajia.

Nykyiset kuorma-autot ja työkoneet ovat ergonomisesti toista luokkaa kuin vuosikymmenet sitten. Koneet ovat hiljentyneet ja niiden käyttö on keventynyt.

Karjalaisen yrityksessä ei ole toimistotyöntekijää vaan Karjalainen hoitaa paperityöt itse tilitoimiston avustuksella.

– Alkaa olla jo niillä rajoilla, että voiko yksin hoitaa asiat. Yrityksen työntekijät kuitenkin ovat hyvin itsenäinen ja hekin hoitavat asioita.

Yrityksen perustaja Martti Karjalainen hoiti myös yrityksen asioita kuolemaansa saakka. Hän menehtyi viime vuonna.

– Aika näyttää, onko perheessä työlle jatkajia minun jälkeeni.

