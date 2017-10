Uusi tapahtuma yhdistää

(Kuva: Saara-Elina Manninen)

Maaliskuussa järjestettävä teatteritapahtuma kokoaa Kulttuurikeskus Poleeniin lavojen ammattilaiset ja harrastajat.

Tara McLees

Pieksämäen uuden teatteritapahtuma Lavan hakuaika on alkanut. Teatteritapahtumaan haetaan ammattinäyttelijöiden kiertäviä esityksiä.

Tapahtuman tuottajaksi valittu Janne Jämsä kertoo, että muutamia hakemuksia on jo saapunut.

– Ja kyselyitä on tullut paljon, hän paljastaa.

Uusi teatteritapahtuma järjestetään joka toinen vuosi.

– Lavalla nähdään laaja kattaus kiertävien teattereiden esityksiä. Tarkoituksenamme on luoda tapahtuma, jossa esiintyjiä on niin ammatti- kuin harrastajateattereista. Lisäksi viikonlopun aikana harrastajanäyttelijöille järjestetään koulutusta, Jämsä kertoo.

Tapahtuma järjestetään 23.–25. maaliskuuta Poleenissa.

Hakuaika päättyy perjantaina 3. marraskuuta.

Tapahtuman osatuottajana toimii Työväen näyttämöiden liitto, jonka tarkoitus on yhdistää näyttämön ammattilaiset ja harrastajat.

– He lähtivät yhteistyöhön innolla mukaan, koska Lavan idea sopii heidän visioonsa niin hyvin, Jämsä summaa.

Ammattiteattereiden haku teatteritapahtumaan onnistuu lähettämällä esitystallenne, tekniset tiedot ja kustannusarvio vierailusta suoraan tuottajalle. Ammattilaisten kiertuenäytelmiä valitaan tapahtumaan neljästä kuuteen kappaletta.

– Työväen näyttämöiden liitto puolestaan koordinoi harrastajapuolta. Teatteritapahtumassa esiintyy kaksi ammattijohtoista harrastajateatteria.

Jämsä toivoo näkevänsä tapahtumassa mahdollisimman monipuolisen kattauksen eri puolilta Suomea saapuvista näytelmistä.

– Mitään tiettyä lajityyppiä emme etsi, vaan tervetulleita ovat aivan kaikki kiertävät ryhmät. Emme painota komediaa tai draamaa, vaan lavalle halutaan monipuolisesti esille kiertueteattereiden kirjoa. Kiertävä näytelmä voi nykypäivänä olla melkein millainen vain. Ei se perinteinen yhden henkilön näytelmä, jossa lavasteena on yksi tuoli, Jämsä sanoo.

Viikonlopun aikana työryhmät pääsevät myös vaihtamaan kokemuksia kiertue-elämästä.

– Tekijät tapaavat toisiaan viikonloppuna ja voivat keskustella ja jakaa ajatuksiaan. Uskon, että tulevaisuudessa kiertuenäytelmiä aletaan tehdä entistä enemmän, ja taiteilijat tienaavat elantonsa kiertueilla, Jämsä tuumaa.

– Yhtä esitystä ei enää kannata esittää hirveän kauan yhdellä paikkakunnalla. On mentävä sinne, missä yleisöä on. Teatteri tarvitsee yleisön, jotta se pystyy olemaan teatteri. Kiertueet ovat kaikkien kannalta järkevä ratkaisu, näin esitysten elinkaari pitenee.