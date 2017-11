Suur-Savon sopimus esillä uudelleen

Ylimääräiseen kokoukseen tuodaan parannetut ehdot. Yhdistykset voivat tarjoilla Veturitorilla.

Jaana Virtanen

Pieksämäen kaupunginhallitus pitää tulevana maanantaina ylimääräisen kokouksen, jonka asialistalla on ainoastaan veturitallien ravintolatilan vuokraaminen Osuuskauppa Suur-Savolle.

– Ilmoitin maanantaina valtuuston kokouksen jälkeen, että kutsun kaupunginhallituksen koolle käsittelemään sopimusehdotusta uudelleen. Viikonlopulla käytiin hallituksen jäsenten kanssa asiat läpi. Puhuin kaikkien muiden hallituksen jäsenten kanssa paitsi yhden, joka oli ulkomaan matkalla, kertoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen (kesk.).

Sopimus on Sepposen mukaan hyväksyttävissä muutamien tarkennusten jälkeen.

Veturitorin tilaisuuksissaan voivat yhdistykset ja järjestöt myydä kahvia ja leivonnaisia edelleenkin.

Osuuskaupan vuokraehtoihinkin on tehty muutos: väliaikainen kiinteä vuokra jää pois ja vuokra määräytyy alusta asti liikevaihdon mukaan.

Suur-Savolta peritään vuokrahinnaston mukainen veloitus sen omista tapahtumista Veturitorilla.

– Suur-Savon edustajat ovat korrekteja. Ensimmäisen järkytyksen jälkeen heillä on ollut halukkuutta neuvotella. Alusta saakka olisi pitänyt olla aito keskusteluyhteys, mutta on ollut epävarmuutta ja on peilattu asiaan pienen ihmisen ja yrittäjän pelkotiloja.

Epäselvät asiat on nyt saatu selville ja tarkennukset merkitty sopimukseen.

Harvoin on Pieksämäellä koettu tämän tapauksen kaltaista yhteistä tahtotilaa ja joukkoraivoa kaupunginhallituksen aiempaa päätöstä kohtaan.

Ihmiset haluavat veturitallien tyhjillään olevaan ravintolatilaan Osuuskauppa Suur-Savon ravintolan. Se nähdään veturitallien tulevan kehittämisen lähtölaukauksena.

Rakenteilla olevaan Prismaan voidaan sijoittaa enemmän myymälätilaa, jos saman katon alle ei rakenneta ravintolatiloja vaan ne ovat veturitallitilassa.

Nuori väki odottaa Suur-Savon uutta ravintolaa innolla ja toivoo jopa yökerhoa. Paikkakunnalle tarvitaan ravintola, joka on säännöllisesti avoinna ja josta saa ruokaa moneen makuun, myös erikoisruokavalioita noudattaville.

Yrittäjät tarvitsisivat ravintolapalveluja vieraitaan varten.

Osuuskauppa Suur-Savolla on kiinnostusta kehittää myös Pieksämäen majoitustoimintaa.

Majoitustila on tarpeen esimerkiksi siinä tapauksessa, että Vedenjakajan luontokohteet nousevat suomalaisten ja ulkomaalaistenkin yleiseen tietoisuuteen ja alkavat houkutella paikkakunnalle yhä enemmän retkeilijöitä.

Prisma, veturitallit ja niiden ympärille rakentuvat palvelut vireyttävät Pieksämäen ydinkeskustaa ja tuovat väkeä torille ja sen ympärillä oleviin erikoisliikkeisiin. Samanlainen kehityskulku on nähty muuallakin.

Ravintolatoiminnan on määrä alkaa veturitalleilla tulevan vuoden maaliskuussa, jos kaupunginhallitus hyväksyy Osuuskauppa Suur-Savon kanssa neuvotellun tarkennetun sopimuksen.

