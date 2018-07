Ryminällä uusi ilme

Helena Nyman

Pieksämäen asematunneli ei ole enää töhryinen loukko, vaan se on saanut uuden upean ilmeen taiteilijaryhmä Ryminän käsissä.

Noin viidestätoista taiteilijasta koostuva ryhmä on loihtinut tunnelin seinille toinen toistaan värikkäämpiä ja mielenkiintoisempia katutaideteoksia.

Ryhmän vetäjä, joensuulainen tekstiilitaiteilija Niina Mantsinen on kulkenut tunnelin läpi monta kertaa junaa vaihtaessaan ja paikka on jäänyt hänen mieleensä mainiona maalauskohteena.

– Tavoitteenamme on tuoda katutaidetta pienille paikkakunnille. Tämä on mitä parhain paikka, sillä pinta-alaa riittää ja ihmisiä kulkee paljon.

Mantsinen otti yhteyttä Liikennevirastoon, joka antoi tutulle taiteilijaryhmälle vapaat kädet toteuttaa asematunnelin uusi ilme.

Nyt seiniltä löytyy niin eläimiä, junia, graffiteja kuin abstrakteja maisemiakin.

– Tulihan tästä aivan mieletön! Ei toista tällaista tunnelia ole missään muualla Suomessa. Tämä on todellinen taide-elämys, Mantsinen hehkuttaa.

Hänellä on kova luotto siihen, että spraymaalaukset saavat olla rauhassa ilkivallalta.

– Missään muualla meidän töitämme ei ole töhritty. Nämä on tehty vahvalla katutaidetaustalla, taidolla ja ajalla, mikä kyllä nostaa kynnystä niitä sotkea.

Ryminä on saanut asematunnelin maalaukseen tukea Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahastolta, Pieksämäen kaupungin kulttuuritoimelta sekä Rakennusliike U. Lipsaselta.