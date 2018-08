Putkirikko Pieksämäellä: Vedenkäyttöä kannattaa säästellä illan ja yön aikana

Pieksämäellä Selkiöntien päässä pääradan ja Jyväskylän radan välillä on havaittu vesijohdossa merkittävä vuoto. Tällä hetkellä vuoto on noin 20 kuutiota tunnissa. Kyseessä on veden 300 mm:n syöttöjohto kaupunkiin.

– Onneksi tuo ei ole ainut putki jota myöten kaupunkiin vettä tulee, mutta hyvin merkittävä sellainen, Pieksämäen Veden verkostopäällikkö Ari Haikarainen sanoo tiedotteessa.

Veden käyttöä on tämän illan ja ensi yön aikana pyrittävä minimoimaan, joten esimerkiksi pihojen kastelut ja muut vähemmän kiireelliset vedenkäytöt on nyt lopetettava.

– Korjaus tehdään yöllä kun tuo kulutus on minimissään niin virtaussuunnat vaihtuvat mahdollisimman vähän ja sakkaa irtoaa vähiten, Haikarainen jatkaa.

Korjaustyön valmistelu aloitettiin heti kun vuoto havaittiin. Korjaustyöt tehdään yöaikaan, jolloin kulutus on vähäisintä.

– Oletan ja toivon, että aamulla on tilanne taas veden kannalta täysin normaali. Korjauksen aikana voi koko kaupungissa olla painevaihteluja, Haikarainen muistuttaa.