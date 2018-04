Pieksämäkeläiset ry:n uusi puheenjohtaja Jaakko Rosengren sotkeutuu hyviin juttuihin

Pieksämäkeläiset ry:n tuoretta puheenjohtajaa ei tarvinnut hirveästi houkutella pestiinsä. Yhdeksän vuotta Pieksämäellä asunut Jaakko Rosengren on aina ollut kiinnostunut vaikuttamisesta ja ajautuminen vastuupaikoille on miehellä verissä.

– Kun muutan jonnekin, sieltä löytyy joku hyvä juttu, johon haluan sotkeutua mukaan, Rosengren nauraa.

Sosionomiopinnot toivat Rosengrenin Pieksämäelle. Muutettuaan Viljelyksen alueelta Naarajärvelle viitisen vuotta sitten hän kiinnostui lähidemokratiasta. Terveyskeskuksen, kirjaston, päiväkodin ja koulun kohtalonkysymykset havahduttivat miettimään palveluita ja niiden järjestämistä.

– Kunta vain sanelee, että tämmöinen loppuu nyt. Mielestäni asukkailta kannattaisi kysyä, olisiko heillä ajatuksia, mistä muualta säästöjä voisi yrittää saada. Ymmärrän, että säästöjä pitää saada ja tietyt linjaratkaisut tehdä, mutta asukkaillakin voisi olla tuoreita ideoita siihen.

Yhdistykselle on tehty lähiaikoina uudet verkkosivut, ja ne ovat vielä hieman työn alla. Puheenjohtajallakin on tyylikäs sähköpostiosoite, puheenjohtaja@pieksamakelaiset.fi, jonka kautta voi antaa palautetta ja kehitysehdotuksia.

– Keskustelukanavakin pitäisi olla mutta sen pitää olla järkevästi valvottu, jotta se ei vie keltään liikaa aikaa mutta siellä ei tapahdu ylilyöntejä.

Rosengren valittiin Pieksämäkeläiset ry:n puheenjohtajaksi viime torstaina. Hän on toiminut aktiivisesti Naarajärven asukasyhdistyksessä, minkä kautta Pieksämäkeläistenkin toiminta on tullut tutuksi. Viime kuntavaaleissa hän oli ehdolla Vihreiden listalta, mutta ei mennyt ensikertalaisena läpi. Se ei tunnu kaivelevan.

– Yhdistysvaikuttajana pystyy tekemään sellaisia asioita, mitä kuntapäättäjä ei pysty tekemään.

Ne asiat ovat konkreettista käytännön toimintaa ja toteuttamista.

– Kuntapäättäjänä pystyy luomaan mahdollisuudet toiminnalle, mutta se ei vielä tarkoita, että kukaan vielä toimisi. Pieksämäkeläiset ry:n ja esimerkiksi Naarajärven asukasyhdistyksen kautta pystyy vaikuttamaan siihen. että kuntapäättäjien mahdollistamilla resursseilla pystytään tekemään jotain ja ehkä vielä hankkimaan lisää resursseja toiminnalle.

Pieksämäkeläiset ry on poliittisesti sitoutumaton, mikä on sen vahvuus.

– Vaikka minullakin on vihreä tausta, en tuo sitä esiin ja pystyn tulemaan kaikkien puolueiden edustajien kanssa hyvin toimeen. Jos Pieksämäkeläisten kautta ehdottaa jotain, kaikki puolueet ottavat sen poliittisesti paljon neutraalimmin.

Lähidemokratian vahvistamisessa kunta on avainasemassa, mutta tärkeä rooli siinä on myös Pieksämäkeläiset ry:llä.

– Yhdistyksen itsensäkin on tuotava kirkkaammaksi sitä, mitkä meidän kärkitavoitteemme ovat. Pieksämäkeläiset tekee siinä hyvää työtä, että se yrittää ajaa kaikkien alueiden asiaa ja kannustaa ihmisiä mukaan matalan kynnyksen kuntavaikuttamiseen.

Kumppanuuspöydät ovat jo vakiintuneet osaksi kaupungin organisaatiota. Lähidemokratia ei kuitenkaan ole valmis, ja Pieksämäkeläiset ry pyrkiikin aktivoimaan uusia kaupunkiosia perustamaan omia yhdistyksiään.

Vallankaappausta ei kuitenkaan olla tekemässä.

– Pieksämäkeläiset ry:n tarkoitus ei ole syrjäyttää kuntapäättäjiä vaan olla heille mahdollinen apukeino. Jos esimerkiksi jotain kylää koskeva iso asia on tulossa päätettäväksi, päättäjät voivat kysyä paikalliselta asukasyhdistykseltä, voisiko se auttaa selvittämään asukkaiden mielipiteitä kyseisestä asiasta, Rosengren sanoo.

