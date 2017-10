Pieksämäen Demareille potkut kunnallisjärjestöstä

Jaana Virtanen

SDP:n Pieksämäen kunnallisjärjestö päätti ylimääräisessä kokouksessaan tiistaina erottaa Pieksämäen Demarit ry:n kunnallisjärjestöstä.

Erottamisen syy on se, että Pieksämäen Demarit ry on toiminut puolueen sääntöjen ja malliohjesäännön vastaisesti.

Päätös erottamisesta tehtiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraattien piirihallitus ja SDP:n puoluehallitus ovat lausunnoissaan puoltaneet paikallisyhdistyksen erottamista SDP:n Pieksämäen kunnallisjärjestöstä.

– Tämä tarkoittaa sitä, että Pieksämäen Demarit ry:llä ei ole roolia muodostettaessa sosialidemokraattista linjaa kunnassa. Pieksämäen Sosialidemokraatit toimii kaupunginvaltuustossa SDP:n valtuustoryhmänä ja se toimii myös kunnallisjärjestönä, kertoo Pieksämäen Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja Heikki Martikainen.

Pieksämäen Sosialidemokraatit on Pieksämäellä toimivista SDP:n paikallisyhdistyksistä vanhempi.

Pieksämäen Demarit perusti Alpo Salo ja muutamat muut paikallispoliitikot sen jälkeen, kun käytiin repivä kamppailu Pieksämän perusturvan ulkoistuksesta.

Salon leiri oli ulkoistusta vastaan.

– Kunnallisjärjestöstä erottaminen ei ainakaan neljään vuoteen vaikuta millään tavalla toimintaan, Alpo Salo arvioi.

– Käytännön toiminta oli edelliselläkin valtuustokaudella jakaantunut vaikka oltiinkin samassa valtuustoryhmässä. Nyt ollaan kahdessa eri valtuustoryhmässä, Salo jatkaa.

Salon luotsaaman yhdistyksen jäseniä ei osallistunut kunnallisjärjestön ylimääräiseen kokoukseen.

Seuraaviin kuntavaaleihin valmistauduttaessa on mietittävä vuotta ennen vaaleja sitä, miten niihin mennään.

– On keskusteltu, ettei kannata tehdä hätäisiä ratkaisuja. Kunnan asema on voinut muuttua totaalisesti ja kunnallinen päätöksenteko on saattanut menettää suurimman osan merkityksestään.

Maakuntavaaleihin menemisestä Pieksämäen Demarit neuvottelee keskuudessaan sekä linjaa toimintatapansa.

