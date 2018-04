Perinteiset Savon Solmu -messut uudella otteella

Vaikka historia on pitkä, perinteiset Savon Solmu -messut katsovat rohkeasti tulevaisuuteen. Ensi lauantaina Pieksämäen nuorkauppakamari järjestää tapahtuman jo 28:tta kertaa, ja sen teemana on tällä kertaa tulevaisuuden Pieksämäki – vireys, vehreys ja hyvinvointi.

– Näytteilleasettajia on kannustettu osallistavampaan toteutukseen. Yhdellä osastolla kerätään yhteisötaideteosta ja on myös paljon kilpailuja, messupäällikkö Veera Ullah kertoo.

Kahden vuoden välein pidettävät messut ovat nyt toista kertaa Veturitorilla. Tapahtuman teema näkyy erityisen selkeästi Pieksämäen tulevaisuus -kilpailussa, jonka Pieksämäen nuorkauppakamari järjestää yhteistyössä Hiekkiksen yrittäjyyskasvatus hankkeen kanssa. Siinä kilpailijat valitsevat yhden neljästä ongelmasta, johon keksivät ratkaisun. Paras ehdotus palkitaan 200 euron lahjakortilla.

Pieksämäen tulevaisuus -kilpailun ongelmat ovat työpaikat, majoitus, maine ja yksinäisyys. Siihen etukäteen ilmoittautuvat pääsevät messuille maksutta, mutta osallistua voi myös spontaanisti.

Messuilla on uutena juttuna myös oheistapahtumia. Ukko bistro & delissä järjestetään Kasva Yrittäjäksi Pieksämäellä -seminaari ja Kunnon Keskuksen tiloissa Hyvinvointikahvila. Niissä kuullaan erilaisia asiantuntijapuheenvuoroja.

– Esimerkiksi Veera Lehvonen työpaikkojen taukoliikuntasovelluksesta tunnetusta Cuckoo Workoutista on kertomassa, miten Pieksämäen lukiostakin voi ponnistaa menestyväksi start up -yrittäjäksi. Lisäksi seminaarissa kerrotaan joukkorahoituksesta, Ullah avaa ohjelmaa.

Hyvinvointikahvilassa voi kuunnella asiantuntijoiden vinkkejä ja tietoiskuja työhyvinvointiin liittyen.

– Messujen hälinästä voi poiketa vähän sivumpaan ja rauhoittua kahvikupin ääressä.

Tänä vuonna Savon Solmu -messuilla on yli 50 osastoa ja näytteilleasettajia on 63.

– Yleensä jokaisella firmalla on ollut oma osastonsa, mutta nyt moni on yhdessä, mikä on kiva juttu. Esimerkiksi Pieksämäen yritysryhmähanke, Vedenjakaja-reitistö ja Pieksämäkeläiset ry ovat samassa osastossa, Ullah kertoo.

Veturitori on äänentoistollisesti haastava tila, mikä on huomioitu ohjelmiston suunnittelussa.

– Messuvieraista tulee paljon hälinää, ja myös näytteilleasettajilta on tullut toivomus, että musiikkiesityksiä ei olisi koko ajan. Niinpä meillä on vain yksi bändi, Orffit, ja se on lapsille.

Veera Järvenpää