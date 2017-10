Perheparlamenttiin etsitään osallistujia

Ensi viikolla alkava perheparlamentti kokoontuu pohtimaan perheiden palveluita Pieksämäellä.

Tara McLees



Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE etsii pieksämäkeläisiä perheitä osallistumaan ensi viikolla alkavaan perheparlamenttiin.

Kaksivuotinen muutosohjelma tukee maakunnallisten lasten, nuorten ja perheiden palveluiden muotoutumista. Sen tärkeä osa on perheiden osallistaminen muutosohjelman etenemiseen.

– Perheparlamentti tulee olemaan edustuksellinen elin, jonka osallistujat tulevat aivan kaikenlaisista perheistä, sanoo Pieksämäen lasten- ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen.

– Mukaan toivotaan siis yksinhuoltajia, ydinperheiden vanhempia, isojen ja pienten lasten vanhempia ja monenlaisia muita vanhempia.

Hankepäällikkö Mari Tuomainen muistuttaa, että tarkoitus on saada palautetta, ideoita ja kehittämisehdotuksia.

– Haluamme kuulla nimenomaan palveluiden käyttäjiä. Usein palvelun tarjoajilla on vain se oma näkemys asiasta ja palvelusta, joka ei välttämättä vastaakaan käyttäjän näkemystä.Tarvitsemme erilaisia näkökulmia lapsiperheiden palveluiden kehittämiseen.

Pieksämäki on Etelä-Savossa ainoa kaupunki, joka toteuttaa perheparlamentin LAPE:n puitteissa.

– Mielestäni on hienoa, että täällä ryhdyttiin tällaiseen, koska perheparlamentti on juuri sitä työtä, jota muutosohjelmassa halutaan tehdä, Tuomainen sanoo.

– Emme ehkä voi muuttaa maailmaa isosti, mutta täällä paikallisella tasolla voimme vaikuttaa suuresti.

Perheparlamentti kokoontuu ensimmäistä kertaa ensi viikon tiistaina 17. lokakuuta Perheiden Talolla.

– Toivomme osallistujilta ennakkoilmottautumista, mutta toki paikalle voi tulla suoraan. Jos vaikka jokin muu meno siltä illalta peruuntuu, ja haluaa olla mukana tällaisessa kehittämisessä, niin eikun paikalle vain! Laitinen kehottaa.

– Meillä ei ole mitään ylärajaa sille, kuinka paljon vanhempia perheparlamenttiin voi osallistua. Mitä enemmän, sen parempi, Laitinen toteaa.

Hän muistuttaa myös, että osallistujien ei tarvitse tulla paikan päälle valmiiden ajatusten kanssa.

– Tilaisuus on enemmänkin sellainen, että siellä keskustellaan esiin nousevista asioista ja pohditaan jatkoa. Ei siis tarvitse jo etukäteen tietää, mitä aikoo sanoa tai minkä asian nostaa esille.

Osallistua voi vaikka vain kerran. Jatkotapaamiset päätetään myöhemmin.

– Tietenkin toiveenamme on, että perheparlamenttiin tulijat olisivat mukana useammankin kerran. Mutta yksikin kerta riittää ja on mahdollista. Tärkeintä on, että jokainen saa äänensä kuuluville, Laitinen summaa.

