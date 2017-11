Jaana Virtanen

Pieksämäen kaupunki valitsee kilpailutuksen perusteella Veturitallien ravintolanpitäjän, päätti Pieksämäen kaupunginhallitus maanantaina.

Esitys voitti äänin 7–4 pohjaesityksen, jonka mukaan kaupunginhallitus hyväksyy viranhaltijoiden neuvotteleman vuokrasopimuksen Osuuskauppa Suur-Savon kanssa.

Kaupunginhallitus käsittelee vielä tarjouspyynnön muotoa ja ehtoja seuraavassa kokouksessaan.

Alpo Salo (dem.) esitti maanantaina Mira Ilmoniemen (kok.), Tapio Klenin (kesk.) ja Sinikka Riipisen (kesk.) kannattamana, että tilan vuokraaminen kilpailutetaan.

Nelikon esityksen puolesta äänestivät myös Mika Majamäki (vihr.), Veli-Pekka Myyryläinen (ps.) ja Piia Tenhunen (vas.).

Sopimuksen hyväksymistä Osuuskauppa Suur-Savon kanssa kannattivat Sakari Ojala (sd.), Liisa Ruokoselkä (sd.), Soili Moilasen varajäsen Tuula Tenhunen (kesk.) ja hallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen (kesk.).

Tarjouspyyntö julkaistaan mitä todennäköisimmin julkisten hankintayksiköiden sähköisessä hankintakanavassa HILMA:ssa.

Osuuskauppa Suur-Savon matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Kai Nurmi kertoo, että osuuskauppa ei osallistu kilpailutukseen.

– Vuokrasopimukset eivät ole hankintalain alaisia, hän sanoo.

Nurmi muistuttaa, että osuuskauppa ja kaupungin viranhaltijat olivat neuvotelleet sopimuksen valmiiksi allekirjoituksia myöten.

– Kaikki olivat tyytyväisiä. Kun asia vietiin kaupunginhallituksen käsittelyyn, kävikin näin.

Kilpailutuksessa ei olla mukana, koska Suur-Savo on jo tehnyt tarjouksensa.

– Aika paljon on jo neuvoteltu. Toki teemme Prisman suhteen suunnitelmia. Melko ilmeistä onkin, että lähdemme suunnittelemaan ravintolatoimintaa omiin tiloihin, Kai Nurmi sanoo.

Kilpailuttamisesityksen kaupunginhallituksen kokouksessa tehnyt Alpo Salo kertoo käydyssä keskustelussa käyneen ilmi, että Olavinlinnan tilanne on sama eli siellä etsitään ravintolapalvelujen tuottajaa kilpailutuksella.

Museovirasto on kilpailuttamalla hakemassa Olavinlinnaan ravintola- ja kahvilapalveluiden tuottajaa. Siellä sopimus tehdään määräaikaisena 2– 3 vuodeksi.

– Veturitalleilla ensimmäisen vuoden ajan olisi osuuskaupan maksama vuokra ollut noin 20 000 euroa, minkä jälkeen se olisi ollut hyvinkin suurempi. Onhan tuota pienempiäkin asioita kilpailutettu terveen pelin hengessä, Salo toteaa.

Veturitallien tilanteessa on ollut pohdittavana, miten turvataan paikallisten yrittäjien asema.

– Se varmaan pitää jotenkin kirjata kilpailuttamisasiakirjoihin. Yksinoikeuden antaminen on koko ajan ollut ongelmallinen asia. Jos vuokraisi ravintolan, saisi yksinoikeuden Veturitoriin, jota yrittäjä ei kuitenkaan vuokraisi.

Salo lisää, että kilpailutus ei alunperin ollut hänenkään ajatuksensa, mutta hän teki esityksen, että asiassa päästään eteenpäin.

Pieksämäen kaupungin mahdollisuus saada kilpailuttamisen avulla ravintolayrittäjä Veturitalleille on kaupunginjohtaja Tapio Turusen mukaan melko huono.

– Elinkeinojohtaja Markus Vesterisen kanssa on käyty useampien tahojen kanssa keskusteluja, eikä merkittäviä yrittäjiä ole ilmaantunut.

Turusen mielestä ravintolapalvelujen tarjoaminen kaupunkilaisille on tärkeämpää kuin muutamien ulkopuolisten ravintolapalvelujen pitäjien toimeentulon vaarantuminen.

– Yksinoikeus ei ole asian ydin vaan se, että tapahtumien määrä voisi moninkertaistua ja että kaupunki saisi enemmän vuokratuloja. Veturitorin kaikesta ruokatarjoilusta ja juomien anniskelusta olisi tullut kaupungille kahdeksan prosentin osuus.

Ensimmäisen vuoden halpa vuokra olisi johtunut siitä, että kaupunki pyysi Suur-Savoa aloittamaan toiminnan mahdollisimman pian. Muussa tapauksessa se olisi aloittanut vasta Prisman avautuessa.

– Näin olisi varmistettu, että ravintolamaailmaa ei rakenneta Prisman sisään vaan Veturitalleille.

Suur-Savo oli ilmoittanut olevansa valmis investoimaan omaa rahaa noin 200 000 euroa ja palkkaamaan 6–8 työntekijää. Ravintola olisi ollut avoinna Prisman aukiolon ajan kello 8–21. Tapahtumien aikana se olisi ollut avoinna niin pitkään kuin tapahtuma kestää.

Veturitallien ravintolatila on noin 580 neliömetrin suuruinen. Sitä on pidetty liiankin suurena Pieksämäen kysyntään nähden.