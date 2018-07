Oppia koirille ja omistajille

Saksanpaimenkoiraliiton leiri on Pieksämäellä kolmatta kertaa. Mukana on koirakoita ulkomaita myöten, sillä suomalaiset ovat tässä lajissa maailman ykkösosaajia.

Jari Asikainen

Pieksämäellä pyörii parhaillaan Saksanpaimenkoiraliiton valtakunnallinen kesäleiri.

Leirille osallistuu vajaat kolmisensataa ihmistä koirineen.

– Koirien määrä on paljon suurempi, sillä lähes jokaisella leiriläisellä on useampia koiria. Arvioisin, että mukana on 600–800 koiraa, leiripäällikkö Tommi Vanhala kertoo.

Saksanpaimenkoiraliitto on järjestänyt leirejä vuosikymmenien ajan.

Järjestämispaikkana oli parinkymmenen vuoden ajan Lehtimäki Pohjanmaalla, mutta kolmisen vuotta sitten järjestäjät alkoivat katsella uutta paikkaa.

Liitto kilpailutti kaikki Suomen kaupungit ja pitopaikaksi valikoitui lopulta Pieksämäki.

– Suurin syy oli yhteistyö Seurakuntaopiston kanssa. Muita painavia syitä olivat maastot, keskeinen sijainti sekä se, että kaupunki on sopivan kokoinen. Treenipaikat ovat lähellä, Vanhala selittää.

Ennen ensimmäistä leiriä oli löydettävä harjoitusmaastot.

Liiton aktiivit ottivat yhteyttä lähiseudun maatiloihin ja paikat löytyivät suhteellisen helposti.

– Maanomistajille kuuluu suuri kiitos, sillä ilman heitä ei tällaista leiriä voisi järjestää. Haluamme kiittää myös Seurakuntaopistoa ja Matti ja Liisa Kotia, jossa osa leiriläisistä majoittuu.

Leirillä koulutetaan sekä koiria että koirien koulutusohjaajia.

Ohjelmassa on kursseja henkilönetsinnästä, jäljestämisestä sekä suojelusta.

Siviilihenkilöiden lisäksi poliisille, rajavartiolaitokselle ja puolustusvoimille on omat kurssinsa.

– Järjestelmämme on uniikki koko maailmassa. Siksi tälläkin leirillä on suomalaisten lisäksi osallistujia Kanadasta, Ruotsista, Norjasta, Venäjältä ja Liettuasta.

Helle tuo kurssien järjestämiseen oman mausteensa.

Este se ei kuitenkaan ole, kunhan koiria juotetaan riittävästi, eikä niitä kuormiteta liikaa.

Myös uittaminen viilentää koiria tehokkaasti ja uintipaikat ovatkin käden ulottuvilla niin Seurakuntaopistolla kuin Nikkarilassakin.

– Kaikki koirat ovat pysyneet kunnossa ja toimintakykyisinä. Ainoa takaisku on se, kun kyy puri yhtä ohjaajaa.

