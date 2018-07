Opas avuksi omavalvontaan

Pelastuslaitos: Tarkoituksena on lisätä ihmisten turvallisuustietoutta omassa kodissa.

Tara McLees

Kantakaupungissa esimerkiksi Viljelyksen ja keskustan alueella postilaatikoihin on jaettu Etelä-Savon pelastuslaitoksen toimesta asuinrakennusten omavalvontaan liittyviä oppaita. Kohteina ovat omakotitalot sekä rivi- ja kerrostalot.

Pieksämäen palolaitoksen palomestari Jukka Ylönen kertoo, että omavalvontaan siirryttiin vuonna 2012.

– Siihen saakka meiltä kierrettiin tarkastuksilla. Ja vielä vuodesta 2012 tähän vuoteen asti kotitalouksien tuli lähettää postitse takaisin tarkistuslista.

Nyt omavalvonta tehdään täysin kotitalouksien omaan käyttöön.

– Tarkoituksena on, että ihmisten turvallisuustietoisuus lisääntyisi. Haluamme myös, että asukkaat ylläpitävät ja kehittävät oman kotinsa turvallisuutta, Ylönen sanoo.

Pieksämäki on jaettu osiin, joihin vuosittain omavalvontakehotus kohdennetaan.

Vuonna 2016 kohteena olivat haja-asutusalueet ja viime vuonna Kontiopuiston tienoo.

Tänä vuonna rivi- ja kerrostaloasuntoihin on ensimmäistä kertaa lähetetty uudet oppaat.

Paloturvallisuusoppaasta löytyy osioittain kodin turvallisuuteen liittyviä tarkastuskohteita. Varsinainen tarkastuslista löytyy oppaan takasivulta, johon asukas voi ruksia korjattavat ja kunnossa olevat asiat.

Listalta löytyvät muun muassa palavien nesteiden ja kaasujen säilytys, palovaroittimien määrä, sähkölaitteiden turvallisuus ja toimiminen onnettomuustilanteessa.

Omavalvonta alkaa vs. palotarkastaja Jarmo Immosen mukaan yksinkertaisesta asiasta.

– Siitä, että asukas lukee oppaan tarkkaan.

Ylönen ja Immonen muistuttavat, että omavalvonta-alueilla oleviin asuinrakennuksiin suoritetaan vuoden aikana pistokokeenomaisia palotarkastuksia, joiden ajankohdat sovitaan etukäteen kiinteistön omistajan, haltijan tai isännöitsijän kanssa.

Nykypäivän suurimpia puutteita nykymääräyksiin nähden on jäteastian sijoituksessa.

– Menisinpä nyt mihin tahansa omakotitaloalueelle, niin siellä olisi aika varmasti melkein jokainen jäteastia sijoitettu väärin, Ylönen toteaa.

Rakennusten alla tai välittömässä läheisyydessä ei lain mukaan saa säilyttää mitään helposti syttyvää materiaalia, kuten roska-astioita, pahvipinoja, kuljetuslavoja tai polttopuuta.

– Esimerkiksi jäteastiat ja -katokset on sijoitettava niin, että yksittäiset roska-astiat ovat neljä metriä rakennusten räystäs-linjasta, Ylönen opastaa.

Useamman roska-astian rivistöt puolestaan tulee sijoittaa kuuden metrin päähän.

Liian lähellä rakennusta olevat jäteastiat muodostavat palomestarin mukaan selkeän paloturvallisuusriskin.

– Onhan tästä meillä Pieksämäellä aivan ajankohtaistakin näyttöä. Esimerkiksi kaikkien tietämä Keskuskentän tulipalo. Sielläkin palo lähti roska-astiasta.

– Ja tällaisia roska-astioiden paloja meille tulee hälytyksinä suhteellisen usein.

Immosen ja Ylösen mukaan palovaroittimien tärkeyttäkään ei voi liikaa korostaa.

– Vaikka asiasta muistutellaan jatkuvasti, on se silti tarpeen. Täytyy myös muistaa, että vaikka palovaroitin toimisi kokeiltaessa, saattaa se silti olla liian vanha käyttöön. Palovaroitin tulisi uusia 7–10 vuoden välein, vs. palotarkastaja Jarmo Immonen sanoo.