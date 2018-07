Nukkekodin remontti pysyy aikataulussa

Sisätiloissa tehdään parhaillaan pintaremonttia. Ulkoalueiden kunnostustyöt alkanevat syksyyn mennessä.



Tara McLees

Lastenkulttuuritalo Nukkekodin remontti on hyvässä vauhdissa. Koko kesän kiinni olevaan taloon on jo asennettu maalämpö, ja ala- sekä yläkerran patterit on vaihdettu.



Tällä hetkellä sisätiloissa tehdään pintaremonttia, kuten maalausta. Molemmat kerrokset on tyhjennetty remontoijien tieltä niin, että talo on tällä hetkellä varsin tyhjä.

– Yläkerrassa on joitakin nukkeja rivissä ja alakerrassa muutamia huonekaluja, kertoo Nukkekodin Joonas Auringon takana oleva Ragnar Luur.

Hän on kuluneen kesän aikana kulkenut muun muassa ympäri Pieksämäkeä osallistuen eri tapahtumiin Joonaksena. Tulevaisuudessa Joonaksesta tulee entistä näkyvämpi hahmo Pieksämäen matkailun edistämisessä.

Hän on varma, että ensi kesänä Nukkekoti avaa ovensa yleisölle.

– Remontti on hyvin aikataulussa, joten ei ole mitään syytä epäillä, etteikö talo olisi auki vuoden päästä.

Kahvilatilan upeat vanhat hirsiseinät aiotaan jättää sellaisiksi, mutta muutoin sisätilat saavat uuden värin pintaansa. Esimerkiksi teatteritila on ollut tumman violetti ja eteinen turkoosin sininen.

– Ainakin aluksi seiniä maalataan valkoiseksi. Kun remontti on valmis, päästään suunnittelemaan tarkemmin, mihin mitäkin tilaa tullaan jatkossa käyttämään, Luur selostaa.

Tarkkoja suunnitelmia ei vielä ole laadittu.

– Suunnitelmat riippuvat paljon siitä, millaista toimintaa Nukkekotiin jatkossa tulee. Kaikki on vielä aivan auki.

Nukkekodin kesätoimintaa on tähän asti järjestänyt Lastenkulttuurikeskus Verso.

Sisätilojen remontointia jatketaan Pieksämäen kaupungin tilapalvelupäällikkö Jukka Salovainion mukaan vielä kevättalvellakin.

– Pintakorjauksia tehdään silloin vielä lisää.

Ulkona sen sijaan työt alkavat loppukesästä tai alkusyksystä.

– Pihaa korjataan yleisesti ja puustoa harvennetaan, Salovainio listaa.

Nukkekodin pihamaa on suhteellisen suuri, mutta pihassa kasvaa paljon eri kokoisia puita.

– Pihaa tullaan avartamaan entisestään. Minun tietojeni mukaan lasten leikkivälineet, riippusilta ja grillikota tulevat pysymään paikoillaan. Toivottavaa tietenkin olisi, että myös niitä päästäisiin kunnostamaan, Luur sanoo.

Lue lisää torstain Pieksämäen Lehdestä!