Neulomalla tehdään hyvää

Pieksämäen Omaishoitajat haastavat kaikki neulojat ja virkkaajat osallistumaan.

Tara McLees

Pieksämäen Omaishoitajat ry:n toimistolla laatikko pursuaa erilaisia neulomuksia. Laatikosta löytyy villasukkia, lapasia, pipoja ja lapsille tehtyjä nalleja.

Pieksämäen Omaishoitajat ry:n OmaisOiva-toiminnan ohjaaja Mari Nykänen myhäilee tyytyväisenä.

– Ihmiset ovat lahjoittaneet jo paljon erilaisia neulomuksia, ja lisää odotetaan!

Kyseessä on lokakuun loppuun saakka jatkuva keräys, johon toivotaan monenlaisia neulomuksia ja virkkaustöitä omaishoitajille ja -hoidettaville.

Neulomuksia sydämestä -ryhmän aloitteesta lähtenyt idea on levinnyt ympäri Suomea.

– Meille tieto tuli Kokkolassa asuvan Titta Viinikaisen kautta. Hän oli äidiltään Sarilta kysellyt, voisiko hän tuoda neulomuksia tänne Pieksämäelle, Nykänen kertoo.

Keräys toteutetaan yhteistyössä Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n kanssa. Tavoitteeksi on asetettu kaksituhatta neulomusta.

Omaishoitajien toiveena on saada neulomuksia ja virkkauksia aina vauvasta mummoon/vaariin.

– Lahjoitukset voivat olla esimerkiksi leluja, peittoja, villasukkia, lapasia ja hartiahuiveja. Oikeastaan mitä vain, mitä tekijät keksivät, Nykänen listaa.

Valmiita neulomuksia ja virkkauksia voi viedä Pieksämäen Omaishoitajat ry:n toimistolle Järjestötalon ensimmäiseen kerrokseen, sekä Neuvokkaan aukioloaikoina Järjestötalon kolmanteen kerrokseen.

