Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa

Pieksämäen uudella vedenjakaja-reitistöllä pääsee luonnon keskelle. Oppaan mukana ratkotaan mysteereitä ja kuullaan muinaishistoriaa.

Tara McLees

Kun eräopas ja kansanparantaja Riitta Järvisalo kertoo rakkaudestaan luontoon, tuntuu ympäröivä puusto, kivikko ja sammalmätäs hiljenevän kuuntelemaan. Riitta hyppäsi vuonna 2012 pois oravanpyörästä työskenneltyään 25 vuotta kansainvälisessä suomalaisessa yrityksessä useissa tehtävissä.

Hänen yrityksensä Naturemagics oy tuottaa nykyään erilaisia palveluita liittyen luontoon.

Pieksämäelle viime syksynä valmistuneen vedenjakaja-reitistön osalta hän on kehittänyt tänä kesänä käyttöönotetun Vedenjakajan synty -tarinapolun sekä Vedenjakajan kasteen.

Lisäksi hän kuljettaa pienryhmiä pitkin Menninkäisen luontorasteja ja järjestää ryhmille sanamysteereitä luonnossa.

Vedenjakajan synty -tarinapolku ja vedenjakajan kaste ovat saaneet ensimmäisen koeyleisön.

Vedenjakajan kasteen ryhmä sai Litmasentien päässä, puulajipuiston keskellä sijaitsevassa kodassa.

– Palautteen mukaan osallistujat olivat todella vaikuttuneita. Rumpu oli monen mielestä paras juttu, Riitta kuvailee.

– Osallistujat sanoivat kasteen olleen rauhoittava ja henkinen tapahtuma.

Vedenjakajan kaste ja tarinapolku on luotu nimenomaan reitistön hengen ja historian mukaan.

– Tällaista ei ole missään muualla. Haluan tarjota ihmisille irtioton arjesta, hengähdystauon kiireen keskellä. Osallistujat voivat nauttia luonnosta, sen elementeistä ja kauneudesta. Tarinapolku sopii hyvin sellaisillekin ihmisille, jotka haluavat tutustua luontoon, mutta eivät halua vaeltaa.

Idea Vedenjakajan kasteeseen lähti monelle tutusta Lapinkasteesta.

– Olen itse saanut Lapinkasteen ja se oli mielestäni jollain tavalla vähän mystinen ja pelottavakin. Vedenjakajan kaste on juuri päinvastainen. Se rauhoittaa jo siksi, että elementtinä vesi on rauhoittava.

Tarkemmin Riitta ei halua kasteen sisältöä paljastaa, vaan se on itse koettava.

Vedenjakajan synty -tarinapolku Nikkarilassa kestää noin nelisen tuntia.

– Osallistujat pääsevät kuulemaan ja kokemaan, miten vedenjakaja on syntynyt, miksi juuri siihen kohtaan ja miten vedenjakaja vaikuttaa ympäristöömme. Ja toki myös sen, miten me ihmiset vaikutamme vedenjakajaan, Riitta kuvailee.

Tarinapolun päätteeksi osallistujat pääsevät nauttimaan nokipannukahvit ja tikkupullat.

– Se oli monelle iloinen yllätys reitin päätteeksi, Riitta hymyilee.

Sanamysteerien reitti puolestaan johdattaa osallistujat luonnon ihmeellisen maailmaan.

– Eräs ryhmäläinen totesi, että tämä on kuin luonnon pakohuonepeli!

Ryhmä ratkaisee erilaisia sanamysteereitä, joiden vastaukset löytyvät luonnosta vihjeiden perusteella. Sanamysteeri-retki kestää noin kaksi tuntia.

Tarinapolku kuljettaa osallistujat pisimmillään noin 6,5 kilometrin matkan. Sanamysteerit puolestaan voidaan rakentaa 3–6 kilometrin matkalle.

– Retkiä voidaan aina räätälöidä kunkin ryhmän toiveiden mukaisesti ainakin joiltain osin.

Riitta toivoo, että osallistujat tuntisivat retkien jälkeen rauhaa ja hyvää mieltä.

– Ja että he ovat oppineet jotain luonnosta ja uskaltaisivat mennä itsekseenkin kävelemään luonnon keskelle.

– Luonto vaikuttaa ihmiseen sekä fyysisesti että psyykkisesti. Verenpaine laskee ja sydämen syke tasaantuu muutamassa minuutissa. Luonnossa oleilevan ihmisen mieliala kohenee tutkimusten mukaan noin 20 minuutissa.