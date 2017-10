Lippulaivan klassista mukavuutta

Veera Järvenpää

Mustan auton keulassa komeilee logo, josta Mercedes-Benz on saanut yhden hellittelynimistään. Johtotähti lipuu omassa luokassaan, ja kaikista mersumalleista ylintä kastia edustaa S-sarja.

Jos on ensinkään autoihin päin kallellaan, on saattanut onnistua bongaamaan yhden ässän myös Pieksämäellä. Auton omistaa Aki Heinonen, joka ei ole ollut aina mersumies.

– Siihen kuule meni noin 21 autoa. Tämä on minun neljäs mersuni. Aiemmat olivat lähinnä japanilaisia, Mazdaa, Hondaa, yksi Audi ja yksi Sierra. Merkkiuskollisin olin Mazdalle.

Ensimmäisen Stuttgartin tähden Heinonen osti 2003. Kyseessä oli jo verrattain iäkäs mersu vuosimallia 1987.

– Se oli minun ensimmäinen autoni, jossa oli ilmastointi ja automaattivaihteet. Silloin päätin, että jos automaattivaihteisto ja ilmastointi ovat vastakkain, niin automaattivaihteistosta luovun.

Mutta nykyisessä on luonnollisesti molemmat. Heinonen osti sen kolme vuotta sitten, jolloin vuosimallin 2007 S320 CDI -nelivedosta pyydettiin 45 000 euroa. Uutena sen hinta olisi ollut kuusinumeroinen.

– Tämähän on ollut varustuksiltaan vuonna 2007 aivan huippuluokkaa, mutta tekniikka on mennyt niin paljon eteenpäin, että nyt samoja herkkuja on jo ihan karvalakkimalleissa.

Siinä Heinonen on kyllä väärässä tai vain vaatimaton. Kymmenenvuotiaasta S-sarjalaisesta löytyy muun muassa yötutka, joka paljastaa ympäristöä lämpimämmät kohteet infrapunavalolla.

– Minä olen ristinyt sen hirvitutkaksi. Se näkee tien valaistuna yölläkin.

Onko yötutkasta ollut hyötyä?

– Ei. En mä ole sitä pitänyt päällä muuta kuin kokeilumielessä.

Heinonen ei ole mikään tekniikkahifistelijä, vaan arvostaa autossaan ennen kaikkea mukavuutta.

– Tykkään autoista ja tykkään ajaa. Autoilu ei ole koskaan ollut minulle rasite, mutta minua eivät kiinnosta autot teknisesti.

Lippulaivassa on muitakin turvallisuutta lisääviä ominaisuuksia kuin heikolla käytöllä oleva yötutka. Auto osaa jarruttaa automaattisesti, jos se havaitsee peräänajovaaran. Toisen takapuskuriin tai seinään ei pysty törmäämään, vaikka yrittämällä yrittäisi.

Luonnollisesti mersussa on myös kulmatutkat, ja sen ajovalot kääntyvät kääntösäteen mukana, kun ajaa esimerkiksi pihaan. Mukavuuttakaan ei ole unohdettu: etupenkit ovat hierovat, ja niitä voi säätää sähköisesti.

Mistä Heinonen sai päähänsä hankkia tällaisen luksusauton?

– No kehtaanko mä sanoa.

Pakkohan se on kehdata.

– Menin Auto-Kariin syömään kaksi makkaraa, ja tää jäi sitten käteen, noin leikinpäin sanoen. Mutta se oli upean näköinen siinä hallissa!

Ensimmäiseksi Heinonen oli todennut, ettei autoa voi ajaa, kun siinä ei ole vaihdekeppiä – vaan vaihdekeppi löytyikin ratin oikealta puolelta, jossa tavallisesti on pyyhkimien viiksi.

– Periaatteessa tässä ei tarvitse käyttää ajaessa jalkoja ollenkaan, kun menen valtateitä. Moottori on niin voimakas, että voi ajaa vakionopeussäätimellä.

