Liikenneturvallisuus puhuttaa peruskouluissa

Tara McLees

Pieksämäen peruskouluissa kiinnitetään paljon huomiota oppilaiden liikennekasvatukseen. Liikenteeseen liittyviä asioita käydään läpi pitkin vuotta ja joissakin kouluissa järjestetään erikseen liikenneturvallisuusviikkoja.

Koulut ovat myös saaneet asiantuntijavieraita esimerkiksi Liikenneturvasta.

– Harjun koululla olemme järjestäneet myös teemapäiviä liittyen liikkumiseen liikenteessä. Kaksi vuotta sitten tällainen päivä keskittyi polkupyöriin. Tarkastimme oppilaiden kanssa polkupyörän varustelua ja järjestimme temppuradan koulun pihalle, kertoo Harjun koulun opettaja Kimmo Malmstedt.

Malmstedt ja opettaja Saila Korhonen ovat kuitenkin havainneet, että joidenkin oppilaiden kohdalla erityisesti pyöräilykypärän käyttö on vajavaista.

– Kypärä saattaa kyllä kulkeutua kouluun saakka, mutta se roikkuu siinä pyörän tangolla. Päähän sitä ei laiteta, Korhonen sanoo.

Etenkin alakoulujen isompien oppilaiden kohdalla pyöräilykypärä alkaa unohtua päästä yhä useammin.

– Ehkä se liittyy jotenkin siihen, että kypärä koetaan nolona tai tyyliin sopimattomana, Korhonen tuumii.

Hän kuitenkin muistuttaa, että nykypäivänä on saatavilla monenlaisia pään suojuksia.

– Ainakin pojat tuntuvat suosivan muutama vuosi sitten markkinoille tulleita skeittikypäröitä.

Malmstedt ja Korhonen ovat huolissaan tutkimuksista, joissa vähätellään kypärän suojaa.

– Mediassa puhutaan aika ajoin näistä tutkimuksista, joissa on testattu kypärän suojaavuutta. Joissakin tutkimuksissa on havaittu, että kypärä ei olisi niin tehokas suoja päälle, kuin on uskottu. Itse suhtaudun näihin tutkimuksiin hyvin kriittisesti, Korhonen sanoo.

Pieksämäen peruskouluissa on sääntö, että koulun retkillä pyöräilevillä tulee aina olla kypärä päässä.

– Jos ei omaa kypärää löydy, voi koululta lainata sellaisen, Malmstedt sanoo.

Malmstedtin oppilaat, Harjun koulun 5A-luokkalaiset kertovat käyttävänsä kypärää. Ainakin useimmiten.

– Joskus se unohtuu, jos on kauhea kiire. Ja silloin tulee huoli, että mitä jos jotain sattuu, sanoo Rane Ruotsalainen.

Oppilaat kuitenkin tietävät tarkalleen, mikä kypärän tarkoitus on.

– Se on hengenpelastaja, Luka Jäppinen ilmoittaa.

