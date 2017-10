Liikaa rytäköimistä ja esimiehille purnaamista

Sotiemme veteraanien Yrjö Orjalan ja Risto Moilasen mielestä Louhimiehen Tuntematon sotilas ei pysty haastamaan Laineen versiota.

Jari Asikainen

Kolmas suuren budjetin Tuntematon sotilas nähdään ensi-illassa 27. lokakuuta.

Aku Louhimiehen ohjaamasta elokuvasta on järjestetty ennakkonäytöksiä ympäri Suomea, ja Pieksämäellä sellainen nähtiin torstaina.

Uusinta Tuntematonta olivat katsomassa myös sotiemme veteraanit Yrjö Orjala, 94, ja Risto Moilanen, 95.

Orjala on sitä mieltä, että Laineen versio on lähempänä sodan todellisuutta. Mollbergin versiota hän ei muista nähneensä.

– Sota pitää käydä ennen kuin sitä voi tulkita, hän sanoo.

Orjalan mielestä Louhimiehen elokuvan kohtaukset eivät näytä aidoilta, vaan tekemällä tehdyiltä.

– Molemmissa versioissa on se vika, että niissä purnataan liikaa. Niissä yksiköissä ei purnattu joissa minä olin, niissä mentiin mihin käskettiin. Jos jotain jupistiinkin, niin sitten keskenään.

Moilanen ei viitsinyt katsoa elokuvaa loppuun, hän lähti pois väliajalla.

– Olen katsonut sitä mylläkkää niin paljon, ettei enää huvittanut. Mutta nämä ovat tietenkin makuasioita, toinen tykkää toisesta ja toinen toisesta, hän sanoo.

Hänenkin mielestään Laineen versio on hauskuudestaan huolimatta lähempänä sodan todellisuutta.

– Tässä uudessa on paljon enemmän rytäköimistä. Tankit jyrräävät koko ajan, puut kaatuvat ja miehet jäävät alle. Ei se ollut viime sodassa oikeasti tuollaista.

Moilanen muistaa sodasta vahvimmin miesten välisen yhteishengen.

Upseereiden ja ryhmänjohtajien kanssa tultiin hyvin toimeen, kaiken kaikkiaan toiminta oli hyvin sopuisaa.

– Sieltä tuli paljon elinikäisiä ystäviä, joiden kanssa juttelimme näistä asioista. Nythän he ovat jo melkein kaikki menneet.

