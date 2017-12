LapsiArkki antaa vanhemmille aikaa

Tara McLees

Perhekahvila Hermannissa kaikuu iloisia lasten ääniä ja leikin melskettä. Alkamassa on joka toinen viikko järjestettävä LapsiArkki-tapaaminen, jonka aikana lapset leikkivät ohjaajien kanssa ja syövät pientä evästä.

Pari tuntia kestävä LapsiArkki on Kirkkohallituksen ja seurakuntien yhteinen hanke, jonka tavoite on ehkäistä yhden vanhemman perheiden ulkopuolisuutta tukemalla vanhempien jaksamista.

Pieksämäen seurakunta aloitti syksyllä yhtenä valtakunnan pilottiseurakunnista.

Seurakunnan lastenohjaaja Eeva Liukkonen kertoo, että pilotti lähti käyntiin vanhemmille suunnatulla kyselyllä.

– Kartoitimme nettikyselyllä asioita, joihin vanhemmat kaipaisivat tukea.

Seurakunnan lastenohjaaja Marjaana Jäppinen muistuttaa, että vastausten trendi oli samansuuntainen valtakunnallisesti.

– Paljon toivottiin lapsiparkkia, jossa lapset voisivat olla turvallisten ohjaajien seurassa sen aikaa, kun äiti pääsee vaikkapa kampaajalle, harrastukseen tai kauppaan ihan itsekseen. Tai sitten vain olla ja rentoutua.

Pieksämäellä LapsiArkki toteutetaan yhteistyössä seurakunnan, Seurakuntaopiston, Perheiden Talon ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksen voimin.

Liukkonen ja Jäppinen muistuttavat, että LapsiArkki ei ole tarkoitettu vain yksinhuoltajaperheille.

– Esimerkiksi joissakin perheissä isä tai äiti on reissutöissä viikkojakin kerrallaan tai jos jompi kumpi vanhemmista kokee pyörittävänsä perheen arkea yksin. Myös tällaisten perheiden lapsille LapsiArkki on avoin. Kaikilla ei ole tukiverkkoa, joten lastenhoitoapu voi olla monelle vaikeasti saatavilla edes silloin tällöin, Jäppinen sanoo.

Lue lisää lauantain Pieksämäen Lehdestä!