Lääkkeiden väärinkäyttö lisääntyy Pieksämäellä: Nuorten kokeilut huolettavat

Pieksämäellä on havaittu lisääntyvää lääkkeiden väärinkäyttöä nuorten keskuudessa. Viimeisin ilmitullut tapaus on vain viikon takaa.

Lastenkoti Valonassa lääkkeiden väärinkäyttötapauksia on tullut ilmi useampia ja yläkoulussa on törmätty muutamiin yksittäisiin tapauksiin.

Havainnon nuorten lääkkeidenkäytön väärinkäytön lisääntymisestä on tehnyt myös Pieksämäen poliisi.

– Nuorten päihdekulttuurissa on tapahtunut muutos, josta aikuiset ovat osittain aika tietämättömiä. Itselläni ei ole koskaan ollut nuorten kanssa niin tietämätön olo kuin nyt, yläkoulun rehtori Henri Itkonen sanoo.

Nuorten kanssa töitä tekevien keskinäiseen keskusteluun asian nosti Lastenkoti Valona, jonka asiakkailleen tekemät seulat ovat paljastaneet kasvavan ongelman.

– Koska Pieksämäki on pieni paikka, hyvin nopeasti tuli tunne, että kyse on koko kaupungin asiasta. On aika tuoda esille, kuinka vakavasta ongelmasta on kyse, lastenkodin johtaja Mika Weissmann sanoo.

Tuorein lääkkeiden väärinkäyttötapaus on vain viikon takaa. Tällöin kaksi yläkouluikäistä tyttöä otti yliannostuksen Aerinaze-allergialääkettä.

– Asia tuli meille täytenä shokkina. Olen keskustellut tyttäreni kanssa alkoholin vaaroista ja näyttänyt hänelle kuvia tupakoinnin mustuttamista keuhkoista, mutta minulle ei ole tullut mieleenkään, että minun olisi tarvinnut keskustella hänen kanssaan lääkkeistä, toisen tytön äiti kertoo.

Vanhempien järkytystä lisäsi entisestään keskustelu tyttöjen kaveripiirin kanssa.

– He kertoivat, että lääkkeiden käyttö on tänä päivänä nuorten keskuudessa ihan yleistä. Myös lääkkeiden saaminen on kuulemma todella helppoa.

Henri Itkonen arvelee, että asia tulee täytenä yllätyksenä suurimmalle osalle vanhemmista.

– Lääkkeitä on varmasti kaikissa perheissä aikamoisia arsenaalejakin, mutta tuskin kovinkaan moni ymmärtää seurata niiden käyttöä sen enempää.

Nuorten sairaanhoitaja Jani Naukkarinen kehottaa vanhempia tutustumaan aiheeseen käymällä läpi internetistä löytyviä keskustelupalstoja.

– Niissä ohjeistetaan selkosuomella, millaisia vaikutuksia voi saada aikaan milläkin lääkeaineella tai niiden yhdistelmällä.

– Jos nuorella on määrättyjä lääkkeitä, yhteisvaikutukset voivat olla todella arvaamattomia. Kun cocktailiin yhdistetään vielä alkoholi, leikitään hengellä, hän varoittaa.

Hän kehottaakin vanhempia pitämään kodin lääkekaappia silmällä.

– Ymmärrettävästi on kuitenkin hyvin hankalaa pitää lukua, kuinka monta pilleriä mitäkin lääkettä on.

Lääkkeiden väärinkäyttö ei ole pelkästään Pieksämäen ongelma, vaan se on yleistynyt koko Suomessa.

Perhepalvelujen ylilääkäri Tiina Lappi uskoo, että suurin osa nuorista ei kuitenkaan kokeiluihin sorru.

– Esimerkiksi alkoholinkäyttö on vähentynyt ja asenteet muuttuneet kielteisemmiksi päihteitä kohtaan.

– Toivottavasti saamme pidettyä mahdollisimman paljon nuoria sillä puolella. Asenteet ovat ratkaisevassa roolissa, lastenkoti Valonan palveluvastaava Tiina Kyröläinen painottaa.

Helena Nyman