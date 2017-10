Kurkistus elämäntyöhön

Jaana Virtanen

Kuvanveistäjä, taiteilijaprofessori Armas Hutrin (1922-2015) elämäntyötä esittelevä pienoisnäyttely on koottu hänen päätyönään pidetyn Vaalijalan kirkon alttaritaulun ympärille.

Sallikaa lasten tulla minun tyköni -niminen alttaritaulu, jossa Jeesus siunaa lapsia, on kokoamatekniikalla toteutettu reliefi, jonka elementeissä on vähintään 400 puukappaletta. Vuonna 1964 valmistuneessa suuressa työssä on noin 45 000 mäntypalikkaa.

Alttaritaulun lisäksi näyttelyssä on esillä joitakin Hutrin veistoksia ja hänen uransa vaiheita esitteleviä valokuvia.

