”Kuolleista” herännyt

Teksti: Jari Asikainen

Kuva: Kasperi Kalliola



Sitä ei ihminen koskaan tiedä, koska elinpäivien määrä tulee täyteen.

Ei sitä tiennyt Juha Kalliolakaan, 46, kun hän juoksi, taisteli ja hikoili airsoft-pelissä Olkonkankaalla 17. syyskuuta. Kalliola toimi myös pelitapahtuman pääjärjestäjänä, piti alkupuheet ja vastasi turvallisuusasioista.

Vajaan kolmen tunnin kovatempoisen pelaamisen jälkeen oli ruokatauon paikka. Päätettiin tehdä nuotio, keitellä kahvia ja paistaa makkaraa.

Mies oli voimiensa tunnossa ja olo loistava. Hän olikin treenannut lujaa jo vuosia, cooperin testit ja leuanvetokokeet antoivat kiitettäviä arvosanoja.

Hän nousi ja lähti hakemaan autonsa peräkontista puita. Silloin filmi katkesi. Mies putosi maahan suorilta jaloiltaan.

Tilanne huomattiin onneksi heti.

Juha Kalliolan pojat Kasperi ja Julius olivat mukana pelaamassa ja armeijasta äskettäin kotiutunut Kasperi otti tilanteessa päävastuun. Hän harrastaa vapaaehtoista maanpuolustustyötä, joten ensiapuasiat ovat hallussa.

Kasperi teki nopean tilanneanalyysin ja totesi, että isäukko ei hengitä ja pulssia ei tunnu. Sydän oli pysähtynyt.

Hän aloitti elvytyksen ja käski samalla toisia soittamaan hätäkeskukseen.

Ambulanssi ehti paikalle kymmenessä minuutissa. Mies täyteen johtoja ja defibrallaattori käyntiin. Sydän lähti lyömään jo ensimmäisellä jysäytyksellä – kiitos onnistuneen elvytyksen.

Ensihoitajat eivät lähteneet kuljettamaan potilasta autolla, vaan soittivat pelastushelikopterin apuun. Tilanne oli niin vakava, että tarvittiin nopeinta mahdollista kyytiä.

Kävikin niin onnellisesti, että helikopteri sattui olemaan Kuopion sijasta Hankasalmella. Matka Kuopion yliopistolliseen sairaalaan jatkui vartin kuluttua ja kylmähoito aloitettiin jo helikopterissa.

Kalliolan pojat sekä paikalle hälytetty Nina-vaimo seurasivat tapahtumia järkyttyneinä. Palaako aviomies ja isä vielä elävien kirjoihin vai oliko tämä tässä?

Ei onneksi, sillä Kalliola palasi tajuihinsa kahden vuorokauden kuluttua KYS:in teho-osastolta.

Happiviikset olivat nenän alla ja joka paikka täynnä letkuja ja johtoja. Ennen herättämistä hän oli ollut kylmähoidossa 28 tunnin ajan. Vaimo ja pojat olivat käyneet teholla katsomassa vilunpuistatusten ravistelemaa tajutonta miestä.

Kalliolalla itsellään ei ole koko tapahtumasta minkäänlaista muistikuvaa.

– Kysyin lääkäriltä, mitä oli tapahtunut ja hän sanoi, että toinen sepelvaltimo oli täysin tukossa ja aiheutti sydänpysähdyksen. Hän totesi, että minulla oli onnea matkassa: vastaavista, sairaalan ulkopuolella tapahtuneista sydänpysähdyksistä jää henkiin vain joka kuudes potilas.

Onnea oli myös siinä, että sydän pysähtyi ihmisten keskellä.

– Jos se olisi tapahtunut metsälenkillä, olisi tuloksena ollut varma kuolema. Puhumattakaan siitä, että sydän olisi pettänyt auton ratissa. Onnea oli myös siinä, että paikalle sattui ensiaputaitoinen henkilö ja että pelastushelikopteri sattui olemaan noin lähellä, Kalliola pohtii.

Kun Kalliola heräsi, ummessa ollut sepelvaltimo oli jo hoidettu pallolaajennuksella. Toinen on 50-prosenttisesti tukossa ja siihen annetaan vieläkin liuotushoitoa.

Jälkeenpäin hän pohtii, että sydän taisi antaa muutaman varoitusmerkin. Pari kertaa kovan lenkin jälkeen hän tunsi itsensä oudolla tavalla voimattomaksi, mutta epäili oireiden johtuvan alhaisesta verensokeritasosta.

– Suvussa on diabetesta, joten ajattelin oireiden johtuvan siitä. Tämä siitäkin huolimatta, että suvusta löytyy myös useita 50–60 vuotiaita, joita on kohdannut äkkikuolema. Moni on lähtenyt työnsä äärestä, minä olin lähteä harrastukseni äärestä.

Sydämenpysähdyksestä on aikaa kolme ja puoli kuukautta, mutta voimat ovat vieläkin vähissä. Pitkätkään yöunet eivät riitä, vaan päiväunet ovat välttämättömät.

– Osaltaan väsymys johtuu lääkkeistä, osaltaan itse kohtauksesta. Muuten selvisin aika hyvin, sydämeenkään ei jäänyt minkäänlaisia pysyviä vaurioita. Lähimuisti on aavistuksen huonompi kuin normaalisti ja unohtelen asioita helpommin.

Moni sydänkohtauksen tai sydämenpysähdyksen kokenut potee tapauksen jälkeen masennusta. Kalliola ei tunnista itsessään tällaisia tunteita, vaikka epikriisissä lukeekin, että ”potilaassa lievää alavireisyyttä”.

– Suurimmat pelkotilat ja järkytykset taisivat tulla omaisille. Itse tunnen lähinnä helpotusta ja huojennusta, tästä alkaa toipuminen ja uusi elämä.

Monet kuoleman porteilta palanneet ovat kertoneet nähneensä tunnelin, jonka toisessa päässä loistaa kirkas valo. Paljon on kertomuksia myös siitä, kuinka eletty elämä kulkee filminauhana silmien editse.

Kalliola ei nähnyt kumpaakaan, mutta kertoo katselleensa jälkikäteen oman elämänsä filminauhaa paljonkin. Raju tapahtuma vetää väkisinkin mietteliääksi.

– Olen miettinyt, mitä olen tehnyt ja mitä jättänyt tekemättä. Mitä haluaisin vielä tehdä ja mitä olisi pitänyt tehdä toisin.

Työterveyslääkäri sanoi Kalliolalle, että elämäntavoissa ei sinällään ole moittimista, mutta stressitasot tulisi saada alas. Tietotekniikkaa ja viestintää opettanut mies onkin suunnitellut uranvaihtoa.

– Työ on todella antoisaa, mutta samalla myös stressaavaa ja raskasta. Stressaan paljon, vaikka näytänkin ulospäin tyyneltä, hän myöntää.

Mahdollisuuksia on monia. Tietotekniikka ja viestintä kiinnostavat edelleen, kuten myös valokuvaus. Yksi vaihtoehto olisi kouluttautua lisää ja suuntautua opetuksen sijasta muihin tehtäviin. Tai sitten on keksittävä jotain aivan muuta.

– Joka tapauksessa työntekoa täytyy kohtuullistaa. Elämää on hidastettava.

Stressiä voi torjua muillakin tavoilla. Kalliolla on kiinnostunut muun muassa tai chi:stä ja asahista ja kokeillutkin viimeksi mainittua.

Luomulääkkeenä perheeseen otettiin Kaino-niminen maatiaiskissan pentu. Kissan ottaminen on ollut tapetilla jo neljän–viiden vuoden ajan, mutta nyt siihen tuli hyvä sauma.

– Niina löysi juuri oikeanlaisen kissan Pihtiputaalta ja kävimme hakemassa sen sieltä asti. Siinä kävi sellainenkin hauska yhteensattuma, että Kaino on syntynyt hääpäivänämme.