Kuka haluaisi yrittää oikein kovasti?

Kolumni



Tara McLees

Osuuskauppa Suur-Savo ei halua lähteä mukaan kilpailutukseen, jossa etsitään ravintolayrittäjää Veturitalleille. Suur-Savo olisi ollut valmis aloittamaan toiminnan tiloissa jo keväällä, mikäli sen ja kaupungin välille neuvoteltu sopimus olisi saanut kaupunginhallitukselta vihreää valoa. Näin ei kuitenkaan käynyt. Kaupunginhallituksen enemmistö oli toista mieltä.

Nyt iso osa pieksämäkeläisistä on yhtä kysymysmerkkiä. Miten ihmeessä tällainen ratkaisu voitiin tehdä, kun iso toimija Suur-Savo olisi ollut valmis ryhtymään ravintolanpitäjäksi pitkään tyhjänä seisoneeseen tilaan jo ensi vuoden puolella.

Kun vihdoin yksi taho on ilmaissut kiinnostuksensa vuokrata tilan, niin täytyyhän tämä torpata pikimmiten.

Useissa some-keskusteluissa ilmoille heitetään kaupunginhallituksen päätöksen puolestapuhujien toimesta Pieksämäen suurtapahtuma Big Wheels. Miten olisi käynyt esimerkiksi juuri Big Wheelsin, jos Suur-Savolla olisi ollut monopoli anniskeluun koko Veturitallien alueella?

Big Wheels Events ei ota vuokrasopimusasiaan kantaa eikä ole ottanutkaan. Näin kertoo Pieksämäen Lehdelle tapahtumatuottaja Heikki Skyttä ja muistuttaa, että Big Wheels on iso kokonaisuus ja Veturitorilla järjestettävät iltabileet vain yksi osa sitä. Iltabileitä Big Wheels Events ei ole koskaan itse järjestänyt, vaan yhteistyösopimus on tehty aina erillisen firman kanssa.

Skytän mukaan on vaikea sanoa, olisiko iltabileistä syntynyt yhteistyötä Suur-Savon kanssa ja olisiko se ollut hyvä vai huono juttu Big Wheelsille. Edes neuvotteluasemiin asti ei koskaan päästy, kun vuokrasopimusta Suur-Savon kanssa ei syntynyt. Tällä hetkellä ei tiedetä miten kilpailutus etenee tai sisältyykö siihen yksinoikeutta Veturitorin osalta eli kuka saa ensi kesänä anniskella Veturitorilla. Nyt ei siis ole tietoa, kenen kanssa kesän tapahtumasta pitäisi neuvotella.

Skyttä muistuttaa myös, että kysymys yksinoikeuden myöntämisestä julkiseen tapahtumatilaan on monitahoisempi kuin mitä saattaisi olettaa. Ei ole mitenkään harvinaista, että jossain tietyssä tilassa on valmiiksi yksinoikeus ruoka- ja juomamyyntiin yhdellä toimijalla. Esimerkkinä tästä on vaikkapa Messukeskus. Yksinoikeudesta joutuu tietenkin myös maksamaan.

Keskusteluissa nousee esille myös närkästys siitä, että Suur-Savo ei lähtenyt mukaan kilpailutukseen. Ei tainnut pulju sittenkään haluta niin kovasti Veturitalleille.

Tällaisessa ajattelussa vain unohdetaan se, että sillä on siihen varaa. Jos sopimusehdot eivät miellytä, niin ei sitten. Osuuskauppa Suur-Savolla todellakin on varaa sanoa näin. Pieksämäellä sen sijaan ei ole varaa seisottaa tiloja tyhjillään ja odottaa parempaa tarjousta.

Eräs suurimmista kysymyksistä tällä hetkellä on se, millainen mahtaa olla se yrittäjä, joka haluaa ja kellä on varaa tuoda Suur-Savon viereen ravintola. Suur-Savo kun on ilmoittanut haluavansa rakentaa Prisman tiloihin oman ravintolansa. Ilmoille on heitetty toiveita suosituista Rossosta ja Amarillosta, jotka vetävät hyvin väkeä. Kehuskellaanhan somessa jo nyt sitä, miten kivaa on ajaa naapurikaupunkeihin Rossoon tai Amarilloon syömään.

Hämmennystä luo myös huhu, jonka mukaan vapaana olevaan tilaan olisi tyrkyllä ainakin kolme yrittäjää. Kannattaa muistaa, että kyseessä on vain huhu. Hyviä ratkaisuja asiaan sopii kuitenkin toivoa. Eri asia on saadaanko niitä enää.