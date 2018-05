Koulutus alkaa Pieksämäellä: H-hetki opiskella matkailuoppaaksi

Pieksämäellä alkaa matkailuopaskoulutus. Orientaatiopäivä järjestetään 4. kesäkuuta Esedulla, ja opiskelu alkaa syksyllä.

Matkailuopaskoulutuksesta opiskelija saa valmiudet toimia opastustehtävissä erilaisissa matkailuyrityksissä. Opintojen aikana on mahdollista suorittaa Opasliiton kohdeoppaan- tai paikallisoppaan auktorisointi.

– Matkailuopastuksen tarve on herännyt Pieksämäellä entistä vahvemmin, kertoo Niina Liukkonen, joka vastaa Esedun Mikkelin kampuksella matkailukoulutuksesta.

Pieksämäelle perustetaan 30 opiskelijan pienryhmä. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Esedun, Mikkelin oppaiden, Opasliiton ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kanssa. Lisäksi mukana on ulkopuolisia luennoitsijoita.

– Pieksämäellä on nyt h-hetki tehdä opastukseen liittyviä lisäpalveluita, Esedun liiketoiminnan opettaja Tuula Eloranta kertoo.

Eloranta mainitsee kaksi vaikuttavaa tekijää:

– Vedenjakaja-reitistö on aivan upea ja lisäksi Luontovoimaa Pieksämäki -hanke, joka on lähtenyt tutkimaan, mitä yrittäjyysmahdollisuuksia luonto ja eläinavusteiset palvelut tarjoavat.

Kurssi on ilmainen toiseen asteen tutkinto-opiskelijoille niin lukiossa kuin ammatillisessakin koulutuksessa lukuun ottamatta Opasliiton auktorisointimaksuja. Kurssi on avoin muillekin, mutta maksullinen.

– Vaikka puhutaan matkailuopastuksen perusteista, tämä on oivallinen kaikille, joiden pitää esitellä oman yrityksensä toimintaa, palveluja tai tuotteita, Eloranta sanoo.

Elinkeinotoimiston mukaan Pieksämäen seudulla ei ole virallisia oppaita. Silloin tällöin opastuksia tekeviä oppaita on muutamia, ja usein opastukset liittyvät omien yritysten ohjelmapalveluihin.

Opastus on muutakin kuin vuosilukujen luettelua. Se voi liittyä esimerkiksi luontoon, historiaan, ruokaan, villiyrtteihin, harrastuksiin. Mihin tahansa. Tämän tietää Xamkin lehtori Tuula Höglund. Tärkeintä on tarinallisuus ja elämysten tuottaminen. Höglundin mukaan opiskelijan on hyvä etsiä omaa sydäntä lähellä oleva asia ja keskittyä siihen: hakea lisää tietoa ja uusia näkökulmia.

– Opas on monesti ensimmäinen ihminen, jonka matkailija kohtaa. Hänellä on mahdollisuus nostaa paikkakunnasta esiin sellaisia asioita ja vahvuuksia, jotka eivät ole tulleet edes tavalliselle asukkaalle mieleen, Höglund sanoo.

Arkipäiväinenkin voi olla elämys.

– Turistille se voi olla sininen taivas, linnun laulu tai se, että pilvet liikkuvat taivaalla, Höglund sanoo.

Myös digitalisaatio tarjoaa uusia mahdollisuuksia opastukseen, josta on tullut tärkeä asiakaspalvelun kilpailukeino.

Opetus toteutuu, jos opiskelijoita saadaan kasaan kaksikymmentä. Parissa päivässä kurssille on tullut kahdeksan ilmoittautunutta, ja ilmoittautumisaikaa on 27. toukokuuta saakka.

Pienryhmän opiskelupaikkana toimii Esedun Kuusitien yksikkö Pieksämäellä. Lähiopetukset striimataan pienryhmän katsottavaksi, mikäli riittävä määrä opiskelijoita ilmoittautuu ryhmään. Muutama lähi-iltapäivä edellyttää paikan päällä Mikkelissä oloa, mutta yhteiskyyti pyritään järjestämään.

Yhteistyötä aiotaan tehdä NY vuosi yrittäjänä -ohjelman kanssa. Siinä perustetaan oikealla rahalla toimiva NY-yritys vuodeksi. Ohjelma on avoin kaikille peruskoulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville.

– Jos nyt hankkii opaskoulutuksessa pätevyyden, voi samalla jo alkuvaiheessa lähteä perustamaan NY-yrityksen ja lähteä tarjoamaan erilaisia opaspalveluita.

– Sille olisi varmasti saumaa tällä paikkakunnalla, Liukkonen uskoo.

Veera Järvenpää