Kiusaaminen nousi puheenaiheeksi

Nuoret kokevat kiusaamisen pahentuneen. Myös Poleenin rauhattomuus puhututti.

Tara McLees

Lapset ja nuoret pääsivät jälleen pari viikkoa sitten arvioimaan kaupungin peruspalveluita ja tenttaamaan virkamiehiä ja päättäjiä asioista. Nuorisotoimen organisoima peruspalveluiden arviointitilaisuus järjestettiin nuorisotila FriendZonessa perjantaina 10. marraskuuta.

Palveluista arvioitava olivat liikuntapalvelut, nuorisotoimi, koulutus, sosiaali- ja terveyspalvelut ja Poleenin palvelut. Iltapäivän keskustelutilaisuus on kokonaisuudessaan katsottavissa nuorisotoimen Facebook-sivulla.

Erityisnuorisotyöntekijä Pia Niilo-Rämän mukaan keskustelutilaisuuden suurimmaksi puheenaiheeksi nousi yllättäen kiusaaminen.

– Tämä taisi olla ensimmäinen kerta, kun tähän asiaan liittyi niin paljon puheenvuoroja, hän tuumaa.

Aihe itsessään ei Niilo-Rämää kuitenkaan yllättänyt.

– Kiusaaminen on muuttanut muotoaan niin paljon, että vaikka asiaan puututaan esimerkiksi koulujen osalta hyvin tehokkaasti, saattavat tavat olla vanhentuneita.

Tällä Niilo-Rämä viittaa erityisesti siihen, että kiusaamista tapahtuu nykyään paljon myös koulun ulkopuolella.

– Some on yksi kanava, jossa kiusaaminen on raaistunut huomattavasti. Nettiin on helppo kirjoittaa jokin loukkaus, mutta sitä ei koskaan sieltä saa pois, vaikka alkaisi kaduttaa.

Niilo-Rämä kertoo nuorten itsensä olevan huolissaan myös uhkailun lisääntymisestä.

– Vedän sua turpaan tai mä tuun ja hakkaan sut. Tällaista kuulee aika paljon nuorten suusta nykyään.

Hän on itsekin huomannut uhittelun ja suoranaisen uhkailun lisääntyneen nuorten arkipuheessa.

– Esimerkiksi alakoululaisten discoissa on viime aikoina tuntunut, että reagoidaan liian kärkkäästi asioihin ja tunteet saattavat kuumeta. On sellaista pientä uhittelua ilmassa, hän kuvailee.

Niilo-Rämä kuitenkin muistuttaa, että esimerkiksi kouluissa oppilashuolto pyrkii vastaamaan nuorten pelkoihin ja hätään jatkuvasti.

Tilaisuudessa lapset ja nuoret toivat esille myös huolensa Poleenin rauhattomuudesta.

– Poleeni on muodostunut kirjaimellisesti jokaisen olohuoneeksi. Meillä nuorisotilassa käy nykyään todella paljon lapsia ja nuoria, joten välillä seinät tulevat vastaan, ja porukkaa levittäytyy koko Poleenin alueelle. Enää ei ole sellaisia hiljaisia nurkkauksia tai omaa tilaa, koska ääntä on paljon, Niilo-Rämä kuvailee.

Tilanne rasittaa lasten ja nuorten lisäksi myös henkilökuntaa.

– Poleenissa käy pari-kolme nuorten ryhmää, jotka aiheuttavat häiriötä. Käytävillä juostaan ja metelöidään, ja jonkin verran on myös ilkivaltaa.

– Olen ollut muutamiin vanhempiin yhteydessä asiasta. Olisi kuitenkin hyvä, jos kodeissa käytäisiin yleisesti keskustelua siitä, miten yleisissä tiloissa ollaan ja käyttäydytään.

Poleenissa lisätään jatkossa vartiointia.

Poleenissa on myös kesän ja alkusyksyn aikana tavattu epämääräisiä laitapuolen kulkijoita, jotka nuorisotoimen tietojen mukaan saattavat kantaa mukanaan kiellettyjä aineita.

– Asia on tullut tietoomme ja asiaan on puututtu. Poliisi on myös tietoinen asiasta. On kuitenkin hyvä, että vanhemmatkin ovat asiasta tietoisia ja osaavat puhua lapsille ja nuorille siitä, että tuntemattomien kanssa ei pidä käydä juttusille.