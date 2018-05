Keskustan alueella etsitään vesijohtovuotoa

Pieksämäen keskustan alueella etsitään parhaillaan vesijohtovuotoa.

Vesitornin pinta laskee, vaikka torniin pumpataan vettä.

– Tämä kertoo siitä, että jossakin keskustan alueella on suurehko vesijohtovuoto, Pieksämäen Veden verkostopäällikkö Ari Haikarainen kertoo.

Haikarainen toivoo yleisövihjeitä, jotta vuoto saataisiin paikallistettua mahdollisimman nopeasti.

– Jos esimerkiksi kadulla pulppuaa vettä tai maastoon on yllättäen ilmestynyt uusi lähde, hyvin todennäköisesti kyse on tästä vuodosta. Tällaisista havainnoista kannattaa ilmoittaa heti meille, Haikarainen ohjeistaa.

Vedenkäyttöä ei hänen mukaansa ainakaan toistaiseksi tarvitse rajoittaa.

Havainnot mahdollisesta vuodosta voi ilmoittaa Ari Haikaraiselle numeroon 0445882575 tai Timo Huttuselle numeroon 0445882821.