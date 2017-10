Kaupunki etsii parhaillaan palloiluhallille rakennuttajaa

Aku-Pekka Mölsä

Urheilutalon taakse suunnitteilla olevan palloiluhallin hahmotelmat ovat täydessä vauhdissa.

Pieksämäen kaupungin liikuntapalvelupäällikkö Antti Nousiainen kertoo, että tällä hetkellä etsinnässä on hallin rakennuttaja.

– Noin puolenkymmentä firmaa on osoittanut kiinnostuksensa, Nousiainen sanoo.

Kaupungin roolina on luovuttaa tontti, johon yksityinen toimija rakentaisi hallin. Nousiaisen mukaan kaupungin pitää päästä projektista mahdollisimman vähin kustannuksin.

– Kaupunki ei rahoittaisi investointia vaan kaupunki ostaisi vuoroja ja tällä tavalla rahoittaisi hallia. Tällöin kaupungin tasetta ei rasitettaisi miljoonilla euroilla, vaan homma hoituisi käyttösopimuksella.

Kuka tai mikä hallia alkaa pyörittää on vielä auki.

Nousiainen arvelee hallin hintalapuksi noin kolme miljoonaa euroa.

Palloiluhallin suunnitteluun ja urheilutalon peruskorjaukseen on tälle vuodelle varattu rahaa noin 220 000 euroa.

Teknistä suunnittelua on tarjonnut valtakunnallinen rakennetun ympäristön ja teollisuuden suunnitteluun ja konsultointiin perehtynyt Sweco.

Jos kaikki menee nappiin olisi palloiluhalli pystyssä noin vuoden päästä.

Palloiluhalliin on suunnitteilla täysimittainen salibandykenttä muovialustalla ja noin 300 hengen katsomo.

Parvella voisi mahdollisesti harrastaa kamppailulajeja. Halli soveltuisi myös koordinaatio- ja akrobaattiliikuntaan, voimisteluun, erityisliikuntaan ja lasten elämysliikuntaan.

Hallista olisi yhteys yhdyskäytävän kautta urheilutalolle ja uimahallille.

– Siitä muodostuisi kokonaisuus. Toki erilaisilla silloilla voidaan yhdistää rakennukset, mutta toiminnallisesti järkevintä on laajennus, vaikka kyseessä onkin erillinen rakennus.

Nousiaisen mukaan urheilutalon rooli pysyy jatkossakin sisäliikuntapaikkana. Urheilutalo toimii myös tulevaisuudessa lentopalloilijoiden urheilupyhättönä.

Urheilutalossa täytyy tehdä kunnostuksia ainakin yleisövessoihin, varastotiloihin ja kahvion aulaan.

Alustavien hahmotelmien mukaan urheilutalon takana olevat kaksi tenniskenttää saisivat kaveriksi Nukkekodin kentät. Nukkekodin kenttien tilalle on mahdollista rakentaa parkkipaikkoja.

Urheilutalon aluetta koskeva kaavaluonnos tulee nähtäville tammikuun aikana.