Kaupunginjohtaja siirtymässä syrjään

Pieksämäen kaupunginjohtaja Tapio Turunen siirtyy syrjään. Hänen sekä valtuustoryhmien puheenjohtajien ja kaupunginhallituksen kesken on neuvoteltu erosopimus, jolla saadaan ratkaistua kaupunginjohtajan ja luottamushenkilöiden välistä laajaa luottamuspulaa.

Erosopimuksen mukaan kaupunginjohtaja jää lomalle kuukauden kuluttua 22. helmikuuta eikä enää palaa hoitamaan tehtäviään. Lomapäiviä on yhteensä 97.

Viimeinen virassaolopäivä on 31.8.2019. Hänellä ei kuitenkaan ole työntekovelvoitetta 1.6.2018 jälkeen.

Kaupungin hallintosäännön mukaan hallintojohtaja Ulla Nykänen hoitaa Turusen tehtäviä ainakin loma-aikana.

Pieksämäen kaupunki maksaa kaupunginjohtajalle palkan ja lomarahat vähintään nykyisen suuruisena ja virkaehtosopimuksen mukaisena hänen helmikuussa alkavan lomansa alusta alkaen siihen asti, kun hän eroaa virastaan vuoden 2019 elokuun lopussa.

