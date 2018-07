Kaikki mukaan tukijuoksulle!

Mikko Seppälä juoksee elokuussa Varkaudesta Pieksämäelle, ja Keskuskentällä järjestetään koko perheen tapahtuma.

Veera Järvenpää

Pian on Savon Pallon edustuksen entisellä valmentajalla Mikko ”Monska” Seppälällä aika lunastaa lupauksensa ja juosta Varkaudesta Pieksämäelle. Yksin matkaa ei ole pakko taittaa, sillä Savon Pallo järjestää tukijuoksun lauantaina 18. elokuuta ja maratonille voi halutessaan lähteä mukaan.

– Monskalle on tulossa pelipaita omalla nimellä. Hän saa juosta SaPan peliasussa, SaPan puheenjohtaja Satu Oksanen kertoo.

Seppälä kertoo valmistautuneensa maratoniin hyvin.

– 1 400 kilometriä on tänä vuonna tullut juostua. Eihän 42 kilometriä siihen päälle ole edes paha, mutta putkeen se voi olla paha, Seppälä nauraa.

Kun toukokuussa Keskuskentän huoltorakennus paloi ja tuli tuhosi myös Savon Pallon varusteet edustuksen pelipaitoja myöten, Seppälä käynnisti somekampanjan. Hän lupasi juosta Varkaudesta Pieksämäelle seuraamaan peliä, jossa SaPa kohtaa Savon derbyssä Warkaus JK:n, jos kausikortteja myytäisiin 700 kappaletta.

Nyt ollaan lähellä. SaPan edustuksen joukkueenjohtajan Ville Leppäsen mukaan kausikortteja on mennyt yli 650.

– Kyllä ne loput saadaan menemään. Tämä homma ei jää siitä kiinni, Oksanen lupaa.

Monet ulkopaikkakuntalaiset ovat lahjoittaneet omat kausikorttinsa eteenpäin. Pieksämäen yrityspalvelut auttoivat postittamisessa.

– Pieksämäki on saanut hyvää näkyvyyttä, Oksanen toteaa.

– Uskoisin, että kausikortin ostaminen on tuonut paikkakunnalle myös joitain matkailijoita, Leppänen lisää.

Seppälä ei suostu ottamaan kiitoksia kampanjan käynnistämisestä vastaan.

– En nostaisi omaa rooliani tässä mitenkään isoksi. Isoin rooli on Leppäsen Villellä, Vehviläisen Villellä ja Savolaisen Pentillä. Jos he eivät olisi kohdelleet minua niin hyvin Pieksämällä, minulla ei olisi ollut motiivia vaan SaPa olisi ollut vain yksi seura muiden joukossa.

Pieksämäen Veikkojen puheenjohtaja ja SaPan entinen maalivahti Mikko Kalilainen lähtee polkupyörällä Seppälän huoltojoukoiksi.

– Teemu Soini lupasi juosta erotuomarivehkeissä matkan kanssani. Hän on puhaltanut usein SaPankin pelejä. Meidän kaveriksi voi lähteä, ja sehän olisi vain mukava.

Seurassa toivotaan, että mahdollisimman moni osallistuu tukijuoksuun.

– Yritämme haastaa myös muita urheiluseuralaisia ja vanhoja SaPalaisia mukaan. Voi juosta vaikka SaPan paidassa tai Pisaban peliasussa meidän tukenamme. Luultavasti myös CrossFit-salilta on tulossa mukaan juoksijoita, Oksanen kertoo.

Edustuksen pelin lisäksi Keskuskentällä tapahtuu paljon muutakin. Jussi Ikonen ja Jukka Keituri järjestävät kello 13 alkavan ystävyysottelun, johon tulee HuPalaisia ja SaPan entisiä jalkapalloilijoita.

– Paikalla on myös paloautoesittely ja lapsille pomppulinna, jotta koko päiväksi riittää mukavaa tekemistä myös pienimmille. Suurin osa seuran jäsenistä on kuitenkin lapsia ja nuoria, ja heitä halutaan huomioida, Oksanen kertoo.

Myöhemmin illalla täysi-ikäisille kausikorttilaisille järjestetään Kauniissa Jormassa yksityistilaisuus, jossa on mahdollista tavata edustusjoukkueen pelaajia.

Tästähän näyttää tulevan oikea spektaakkeli.

– Kun lähdetään tekemään, tehdään isosti, Leppänen nauraa.

– Haluamme järjestää tapahtuman kiitokseksi kaikille. Erityisesti yksityisihmisiltä on löytynyt paljon auttamishalua ja olemme saaneet paljon lahjoituksia, Oksanen lisää.

Ilman kausikorttituloja ei olisi pystytty hankkimaan edes varusteita ja tulevaisuus olisi ollut uhattuna.

– Ilman ihmisten apua ensi kautta ei olisi ehkä tullut. Kyllä tulipalosta tuli niin suuret menetykset, Leppänen toteaa.