Kadonnutta etsittiin koko yö

Pieksämäellä kadonnutta Leena Valjakkaa, 74, etsittiin poliisin mukaan koko yö. Heikki Hokkanen Pieksämäen poliisista kertoo, että etsintöjä jatketaan myös tänään.

– Etsintäalue on Partaharjun Salvosjärven seutu, poliisit tekevät siellä tänään maastoetsintää.

Hokkasen mukaan mukana etsinnöissä on myös mukana poliisikoiria.

Kadonnut Leena Valjakka on poliisin tietojen mukaan reipas liikkuja. Hän katosi eilen ulkoilutapahtuman yhteydessä.

170 senttimetriä pitkä Valjakka on hyvin hoikka ja hänellä on harmaat hiukset. Päällään Valjakalla oli katoamishetkellä pitkähihainen pusero, jossa on ainakin kaulan kohdalla vetoketju. Väriltään pusero on aniliininpunainen. Jalassaan hänellä on mustat pitkät housut ja päässään huivi tai mahdollisesti panta.

Mukana hänellä oli kartta ja kompassi sekä leimauskortti.

Hokkasen mukaan etsintään osallistuu poliisin lisäksi myös vapepa. Etsinnöissä on käytetty hyväksi myös ilmatähystystä.

Hokkasen mukaan etsinnät keskittyvät tällä hetkellä maastoon, mutta myös vesietsintään on valmius.

– Rannat on jo katsottu, vesietsintää varten kalusto on pihalla valmiudessa.