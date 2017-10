Joka kolmas taloyhtiö valokuituverkkoon

Nopeita tietoliikenneyhteyksiä rakennetaan parhaillaan Naarajärvellä ja keskustassa.

Veera Järvenpää

Taloyhtiöt liittyvät Pieksämäellä valokuituverkkoon suhteellisen verkkaisesti. MPY Palveluiden myyntipäällikkö Mikko Syrjälä arvioi, että noin kolmasosa kaapelin ulottuvilla olevista taloyhtiöistä on solminut sopimuksen valokuituverkosta.

– Toki toivotaan, että taloyhtiöitä tulee vielä lisää mukaan, mutta on niitä jo nyt suhteellisen mukavasti.

Vaikka Syrjälä puhuu ”suhteellisen mukavasta”, vaikuttavat pieksämäkeläiset näyttäytyvät esimerkiksi juvalaisiin verrattuna vähemmän kiinnostuneilta nopeista tietoliikenneyhteyksistä.

– Juvalla tehtiin laajakaistaverkkoa pääsääntöisesti viime vuonna ja tehdään nytkin, niin siellä liittymisprosentti on noin 80 prosentin luokkaa koko taloyhtiökannasta. Siellä on kyllä hyvin liitytty.

Syrjälä arvelee, että juvalaisten liittymisintoon ovat vaikuttaneet näkyvyysongelmat tv-kuvan kanssa.

– Nyt signaali tulee maan alta, joten siinä ei ole häiriöitä.

MPY Palvelut on käynyt taloyhtiöissä markkinoimassa laajakaistaa ja kertomassa sen eduista.

– On yhtiöitä jotka ensimmäisessä erässä torppasivat, että ei tällaista tänne missään nimessä tuoda, mutta kun asiaa on vähän mietitty, niin on saatu mukaan sellaisia yhtiöitä, jotka ensimmäisessä ottelussa kieltäytyivät.

Syrjälä uskoo, että laajakaistaa vedetään vielä uusiin taloyhtiöihin myös Pieksämäellä.

– Rakennusurakkaa on vielä jäljellä kaksi vuotta, joten eiköhän liittymien osuus vielä kasva.

Ensimmäiset MPY Palveluiden valokuidun käyttöönotot on tehty Pieksämäellä viime viikolla eli ensimmäisillä asiakkailla on jo käytössään yhden gigan laajakaista. Asuntoliittymämäärä on tänä vuonna noussut 1 650 huoneistoon.

– Työt tietenkin jatkuvat vuosina 2018 ja 2019, ja useita satoja huoneistoja on jo nyt tulossa lisää.

MPY rakentaa valokuituverkon kolmessa vaiheessa. Tänä kesänä vuorossa oli Pieksämäen keskusta ja Naarajärvi, ensi vuonna Tahiniemi ja Viljelyksen alue, minkä jälkeen vuorossa on vuonna 2019 Kohtiopuisto ja Hallipussin teollisuusalue.

– Ensi kesänä rakennetaan keskusta-alueella enemmän omakotitaloalueella, kun tänä vuonna ei vielä ehditty rakentaa.

Valokuitu- ja sähköverkkojen rakennusurakka perustuu MPY Palveluiden, Pieksämäen kaupungin sekä kaupungin vuokrataloyhtiöitä isännöivän Pieksämäen Hakan väliseen sopimukseen

