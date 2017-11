Isän monet tehtävät

Jari Asikainen

Lauri Ala on isä sekä siviilielämässä että työn puolesta.

Hän pyörittää vaimonsa kanssa perhekotia, jossa on tällä hetkellä kuusi sijoituslasta.

Heidän lisäkseen Alalla on kaksi biologista lasta, joten Naarajärvellä asustaa kymmenhenkinen suurperhe.

– Viisi meillä ollutta sijoituslasta on jo itsenäistynyt. Heidän kauttaan minulla on kolme lastenlasta ja neljäs tulee aivan pian. He kutsuvat minua papaksi, Ala sanoo tyytyväisenä.

Ala haluaa tulla muistetuksi hyväksyvänä, lempeänä ja positiivisessa mielessä jännittävänä isänä. Sellaisena, jota lasten on helppo ihailla.

– Haluan rohkaista lapsia seikkailemaan ja tekemään unelmistaan totta.

Samalla hän tähdentää, että isän on osattava ja uskallettava myöntää oma erehtyväisyytensä. Isä ei ole aina oikeassa, vaikka olisikin lasten sankari.

– Siinä sitä tavoitetta jo onkin, hän naurahtaa.

Ala muistuttaa, että loppujen lopuksi isyydessä on kyse yksinkertaisista asioista.

– Lapset eivät tarvitse mitään räjähdyksiä tai sirkustemppuja, vaan ihan tavallista arkea ja läsnäoloa.

Hän tähdentää, että isyys ei voi olla aina kivaa.

– Eihän mikään työ ole. Välillä se on ärsyttävää ja kuluttavaa, mutta sen kestää kun tietää, että kohta nämä tuntemukset menevät taas ohi.

Muhi Zidani muistelee omaa isäänsä lämmöllä.

Tämä oli lempeä ja lapsia rakastava hahmo, modernimpi kuin sen ajan tunisialaisisät keskimäärin.

– Ruumiillista kuritusta käytettiin muissa kodeissa, mutta meillä ei koskaan. Isoveli hoiti sen puolen, mutta isä tuli kyllä aina puolustamaan minua, Zidani muistelee.

Zidani kertoo isänsä tähdentäneen aina elämän tärkeitä perusasioita, kuten rehellisyyttä, hyviä käytöstapoja ja vanhempien ihmisten kunnioittamista.

– Omalla esimerkillään hän opetti sen, että lapsia ei saa kasvattaa väkivallalla vaan keskustelemalla. Jos lapsi tekee väärin, häntä pitää neuvoa kärsivällisesti ja kertoa, miksei niin saa tehdä.

Zidanilla itsellään on kolme lasta ja kolme lastenlasta.

Hän kertoo siirtäneensä isänsä opit suoraan omien lastensa kasvattamiseen.

– Samat periaatteet ovat siirtyneet myös seuraavalle sukupolvelle, hän sanoo tyytyväisenä.

Isyys on Esa Heiskaselle uusi asia, sillä esikoinen syntyi päivälleen viikko sitten.

– Kaikki on uutta ja ihmeellistä, vaikka veljentyttöjä on neljä kappaletta ja äiti toimi aikoinaan perhepäivähoitaja. Lapsia on siis pyörinyt ympärillä aina.

Isänä Heiskanen haluaa olla ennen kaikkea tukena ja turvana.

– Haluan olla ymmärtävä ja kannustava, mutta kuitenkin asettaa tarvittaessa rajoja. Mutta nekin hyvässä ja perustelevassa hengessä.

Heiskanen kertoo saaneensa kotoaan huikean hyvän isän mallin.

Siihen on kuulunut ymmärrystä, kannustusta ja tukea harrastuksissa.

– ”Ukko” Heiskaselta on opittu rehellisyyttä mitä enimmissä määrin. Ja jos on hölmöilty, niin sieltä on kuulunut tarvittaessa sellainen isällinen, välittävä jyrähdys, joka on viimeistään palauttanut ruotuun. Siinä on mallia itsellenikin.

(Juttu julkaistu Pieksämäen Lehdessä torstaina 9.11.2017)