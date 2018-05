Huoltorakennuksen sytyttäjä ei ole löytynyt

Poliisin mukaan Pieksämäen keskuskentän rakennuksiin tehtiin murto vielä toukokuun alussa sattuneen tulipalon jälkeen. Murtovarkaus kohdistui palaneen rakennuksen viereiseen varastotilaan ja sen aikana paikalta vietiin aggregaatti, joka löytyi myöhemmin ulkoa lähialueelta.

Poliisi tutkii, onko tapauksella yhteyttä tahalliseen tulipaloon, joka tuhosi Pieksämäen keskuskentän huoltorakennuksen ja sen sisällä olleet Savon Pallon välineet ja varusteet. Palo tuhosi myös kaupungin liikunta-alueiden hoitajien pientyövälineet.

Itä-Suomen poliisin mukaan palon sytyttäjää tai sytyttäjiä ei ole tiedossa eikä tuhopolttoa ole toistaiseksi selvitetty. Pieksämäellä ehti kiertää jo huhu, kuinka poliisi olisi selvittänyt palon sytyttäjiksi paikallisia nuoria, mutta poliisin rikostutkinnasta kiistetään tieto perättömänä.

Tulipalon syyn ja epäillyn tutkinta on vielä kesken. Poliisi on saanut tapahtuma-ajalta vihjeitä, mutta asiasta tietävien toivotaan yhä kertovan tietonsa poliisille sähköpostiin vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi

Pieksämäen kaupunki on hankkimassa tuhoutuneen huoltorakennuksen tilalle väliaikaisen rakennuksen lähiaikoina.

Asta Tenhunen