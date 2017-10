Hidas muutos asenteissa

Jaana Virtanen

Kuluttaminen ja arkielämä siirtyvät yhä enemmän digitaaliseen ympäristöön.

– Nuoret eivät enää huomaa käyttävänsä internettiä. He ovat vain sosiaalisissa verkostoissa toimimassa, kertoo kuluttamista tutkiva Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi-Anna Wilska.

Kyselytutkimuksista nuoret eivät osaa enää sanoa, milloin ovat internetissä.

Pitkän aikavälin muutoksia kulutuksessa tutkittaessa havaitaan, että asenteet muuttuvat yllättävän hitaasti.

Jyväskylän yliopistossa on tutkittu vuosituhannen vaihteesta lähtien asenteiden muuttumista viiden vuoden välein tehtävillä kyselyillä.

Yleisesti ottaen ihmiset ovat sitä mieltä, että maailmassa on liikaa tavaraa ja että ongelmat ratkeaisivat, jos olisi enemmän rahaa.

Ihmiset myös toimivat yhä ympäristökeskeisemmin, eivätkä enää ole yhtä huolissaan ilmastonmuutoksen seurauksista kuin aiemmin.

Jokapäiväisen elämän välttämättöminä kulutustavaroina pidetään yleisesti matkapuhelinta ja internettiä. Niiden merkitys on korostunut entisestään.

Autokin on tärkeä, mutta sen merkityksessä tapahtui vuonna 2009 laskua. Tärkeys lisääntyi jälleen vuonna 2014.

– En usko, että auton käytön vähentäminen on oikea tapa hillitä ilmastonmuutosta. Ratkaisu on se, että autoista tehdään vähäpäästöisiä.

Jakamistalous on nyt paljon esillä ja siihen kohdistetaan toiveita monenlaisista lähtökohdista, kuitenkin enimmäkseen kestävään kehitykseen liittyen.

– Ei ole todistettu, että jakamistalous onnistuu, Wilska toppuuttelee yltiöoptimismia.

Television tärkeys on vähentynyt. Siihen liittyvänä suorastaan huvittavana asiana voidaan havaita, että nyt televisiolähetystä katsotaan pieneltä älypuhelimen ruudulta, kun aiemmin ostettiin aina vain isompia tv-ruutuja.

– Voisi luulla, että samanlainen suuntaus kohdistuu elokuvateattereihin. Elokuvateatterit eivät kuitenkaan kuolleet vaan niiden suosio lisääntyy.

