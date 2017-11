Henkinen kakara heittäytyi

Vesa Paloniemi perusti kaksi vuotta sitten kerhon, jossa pelataan vanhoja pelejä.

Tara McLees

– Laita vaan siihen, että olen edelleen henkisesti kakara, nauraa Vesa Paloniemi keittiönpöytänsä äärellä.

Hän on juuri saatellut kymmenkunta 9–13-vuotiasta nuorta pihamaalle pelaamaan.

Alkamassa on Legend Stream -kerhon joka toinen viikko tapahtuva kokoontuminen.

Kerhossa lapset pääsevät kokeilemaan monenlaisia pelejä ja leikkejä, jotka eivät kaikille ole edes tuttuja.

– Nimensä mukaisesti kerhossa keskitytään vanhoihin juttuihin, Paloniemi kertoo.

Listalta löytyvät esimerkiksi pelit kymmenen tikkua laudalla, hippa, lipunryöstö ja rosvo ja poliisi.

Kaiken toiminnan perusajatuksena on, että Paloniemi osallistuu leikkeihin itse. Siksi hän voi hyvinkin kutsua itseään henkisesti kakaraksi.

– Johan se isoisä aikanaan sanoi, että älä Vesku ikinä kasva aikuiseksi, silloin asioista tulee tylsiä, mies hymähtää.

Paloniemen esimerkki vetoaa lapsiin ja nuoriin.

Tämän on huomannut Paloniemen ystävä Mika Tiitinen.

– Monelle lapselle ja nuorelle on tärkeää se, että lähellä on tuollainen turvallinen aikuinen, joka osallistuu tekemiseen. Vesa ei vain lähetä lapsia tekemään keskenään, vaan menee itse mukaan.

Paloniemeä luonnehdinta hymyilyttää.

– Minähän se usein olen se, joka on etsijänä, kun kukaan muu ei halua.

Vakavoiduttuaan hän kertoo, mitä kerhon vetäminen hänelle itselleen antaa.

– Hyvän mielen ja tunteen siitä, että tekee hyvää. En minäkään aina jaksaisi, mutta joka ikinen kerta kerhon päätyttyä on sellainen olo, että mieli on hyvä.

Legend Stream -kerho sai alkunsa pari vuotta sitten.

– Pohdin ja pähkäilin jonkin aikaa, että pitäisikö tällainen kerho perustaa. Siskolleni ja pojalleni sitä puhuin, ja molemmat sanoivat useaan otteeseen, että perusta nyt jo se kerho! Paloniemi nauraa.

Eilen keskiviikkona kerhossa vietettiin neljättäkymmenettä kokoontumiskertaa.

Juhlistaakseen kerhotapaamista jokainen kerholainen sai Tiitisen firmalta KSK Kuntoutuspalveluilta hupparin kerhon logolla varustettuna.

– Tällaista Vesan ohjaamaa toimintaa täytyy arvostaa. Hän on saanut luotua tänne sellaisen mielekkään ja turvallisen ympäristön, jossa jokainen viihtyy.

Tiitinen työskentelee ammatikseen lasten- ja nuorten tukihenkilönä. Häneltä Paloniemi saakin tarvitsemaansa ammatillista näkökulmaa kerhon ohjaamiseen.

– Monet keskustelut olemme Vesan kanssa käyneet siitä, mitä tämä kerho merkitsee ja mikä tarkoitus tällä on, Tiitinen paljastaa.

