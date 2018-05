Helatorstaina Hiekanpäässä oikea unelmien liikuntapäivä

Pieksämäen Hiekanpäässä vietetään helatorstaina unelmien liikuntapäivää kello 15 alkaen.

Tapahtumassa on monipuolista liikunnallista ohjelmaa kaikenikäisille lasten satujumpasta alkaen.

Aikuisille on ulkosalla tarjolla keväinen kuntoseiska ja sen lisäksi voimistelua, bocciaa ja tennistä.

Tekonurmella pidetään jalkapallon tekniikkaharjoituksia sekä Crossfit-treenejä.

Tekemistä on myös urheilutalolla ja uimahallissa.

Urheiluseurojen järjestämä unelmien päivän ohjelma on maksutonta.