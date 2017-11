Esapekka Lappi sai valtaisan äänivyöryn

Ralliautoilijan valinta ja palkitseminen herätti ihastusta torilla.

Tara McLees

– Voi miten hieno juttu, nyt osui täysin nappiin!

Näin reagoitiin Pieksämäen kauppatorilla sunnuntaina, kun Vuoden pieksämäkeläiseksi nimetyn ralliautoilija Esapekka Lapin nimi julkistettiin. Moni jännitysnäytelmää torille saapunut katselija oli silminnähden innoissaan valinnasta.

Pieksämäen Nuorkauppakamarin mukaan kansanäänestyksessä ääniä annettiin paljon, ja Lapin nimi luki suurimmassa osassa äänestyslipukkeista.

– Ääniä annettiin paljon niin netin kautta kuin postikorteillakin. Epäselvyyttä Vuoden pieksämäkeläisen valinnasta ei ollut, kertoi kamarin jäsen Jonna Suhonen palkitsemispuheessaan.

Vuoden pieksämäkeläinen valittiin tänä vuonna jo 40. kertaa.

Lappi valittiin vuonna 2013 Vuoden nuoreksi pieksämäkeläiseksi.

Esapekka Lappi itse suhtautui valintaansa nöyrästi ja hieman ihmetellen.

– Olin tietysti hirveän otettu tästä valinnasta, mutta enhän minä edes tee mitään! mies naureskeli torilla.

Miehen saavutukset kuitenkin puhuvat selvää kieltä. Äänestäjät nostivat hänen suurimmiksi ansioikseen WRC2-luokan voiton viime vuonna ja kuninkuusluokan legendaarisimman rallin eli Jyväskylän voittoajon viime kesältä.

Urallaan hän on edennyt tehokkaasti ja varmasti, vaikka kulunut kausi ei täysin miestä tyydytäkään.

– Vähän se meni puoliksi ja puoliksi. Oli iso askel nousta korkeimpaan luokkaan, mutta takapakkeja on tullut itsestäni johtumattomista syistä, Lappi totesi viitaten auto-ongelmiin.

Tulevasta kaudesta Lappi toivoo tasaisempaa.

– Nyt kun rajat ovat löytyneet ja vauhtiakin piisaa. Uskon, että ensi kausi on parempi kuin edellinen.

Lappi asuu edelleen Pieksämäellä, vaikka viettääkin vuodesta noin 200 päivää muualla. Kotikaupunki pysyy kuitenkin Lapin tukikohtana tulevinakin vuosina.

– Ei me olla täältä mihinkään lähdössä, ainakaan lähiaikoina. Olen oppinut arvostamaan Pieksämäkeä entistä enemmän nyt, kun olen täältä paljon poissa.

Lappi palasi juuri jokin aika sitten Japanin pääkaupungista Tokiosta.

– Siellä kun katsoo pilvenpiirtäjän ikkunasta ulos, niin ei näy muuta kuin kattoja ja rakennuksia. Tenniskentätkin ovat talojen katolla, ja aina pitää oikein toden teolla miettiä, että minne sitä pääsee lenkille.

Pieksämäellä Lappi arvostaakin suuresti juuri luonnon läheisyyttä.

– Onhan isot kaupungit sellaisia betonihelvettejä. Suurkaupungeissa on omat hyvät puolensa, mutta täällä esimerkiksi juuri luonto ja vihreys ovat aina lähellä.

Kotikaupungin rauha tuntuu Lapista hyvältä.

Lappi arvostaa myös sitä, että Pieksämäellä asiat hoituvat ja sujuvat nopeasti.

– Tuolla isossa maailmassa täytyy aina jonottaa ja odottaa joka paikkaan. Pieksämäellä tietää, että asiat sujuvat ongelmitta.