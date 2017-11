Ensimmäinen matka Helsingin keskustaan

Nuorisovaltuusto Piston varapuheenjohtaja Markus Åkerlund sai postia Tasavallan presidentiltä

Veera Järvenpää

Kun Markus Åkerlund palasi viime perjantaina peruspalveluiden arviointitilaisuudesta kotiinsa, eteisen lattialla odotti yllätys. Hän poimi juhlavan kirjekuoren käteensä ja katsoi sitä yllättyneenä.

– Lasku se ei ollut, kun siinä oli niin hienot postimerkit ja kuoressa luki ”Tasavallan presidentiltä”. Avasin kuoren, ja kun luin sen, niin oli se kyllä positiivinen järkytys.

22-vuotias naarajärveläinen oli saanut kutsun Linnan juhliin. Miten tässä näin kävi?

Presidentin kanslia oli lähettänyt Supercellin rahoittamalle Me-säätiölle pyynnön etsiä suomalaisia nuoria, jotka kutsuttaisiin juhlistamaan satavuotiasta Suomea Linnan juhliin. Me-säätiö haki nuoret pyytämällä ehdotuksia kunnilta, ja erityisnuorisotyöntekijä Piia Niilo-Rämä ehdotti Markus Åkerlundia.

”Markus on entinen lastenkotinuori, joka on viimeisen kahden vuoden aikana tehnyt ison harppauksen. Hän on nykyään nuorisovaltuusto Piston varapuheenjohtaja ja lähtenyt mukaan kuntapolitiikkaan sekä Naarajärven asukasyhdistyksen toimintaan. Hän on myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen sekä nuorisovaltuuston edustaja valtuuston kokouksissa”, Rämä kirjoitti suosituskirjeeseen.

Ei siis ihme, että Linnan juhlien kutsu tipahti Åkerlundin eteismatolle.

– Nuorisotoimen ansiosta pääsen sinne, Åkerlund iloitsee.

Åkerlund kiinnostui yhteiskunnallisesta toiminnasta kaksi vuotta sitten ja liittyi nuorisovaltuusto Pistoon.

– Minulla on aina ollut kiinnostusta politiikkaan, mutta Pistoon liityttyäni näin ihan kädestä pitäen, millaista kunnallisvaikuttaminen on.

Viime kuntavaaleissa Åkerlund oli ehdolla Vasemmistoliiton listalta. Nyt hän on Vasemmistoliiton Pieksämäen kunnallisjärjestön kunnallissihteeri, ja Naarajärven asukasyhdistyksen puheenjohtaja.

– Olen mukana kaikessa, mihin tarvitaan ihmisiä. Kiinnostukseni johtuu omakohtaisista kokemuksistani ja tyytymättömyydestäni yhteiskuntaan ja siihen, miten asiat ovat.

Taustalla vaikuttaa teini-iän kokemukset.

– Minut otettiin 15-vuotiaana huostaan, mikä johtui täysin omasta käytöksestäni ja teoistani. Asuin Varkaudessa vanhempieni luona, mutta he eivät pärjänneet kanssani, koska olin hyvin vaikea nuori.

Åkerlund sijoitettiin Pieksämäelle Lastenkoti Ruusuun. Kun hän tuli täysi-ikäiseksi ja muutti omilleen, pari vuotta kului alkoholin kanssa läträten.

– Kun olin ollut pitkään holhottuna ja jokaista liikettäni vahdittiin, vapauden koittaessa kaikki meni yli.

Nyt Åkerlund opiskelee sähköalaa Esedulla ja takataskussa on autoalankin tutkinto. Miten muutos tapahtui?

– Omasta tahdosta. Lastensuojelun jälkihuollossa työntekijä potki minua perseelle ja kannusti. Lopuksi se johti siihen, että minusta taisi tulla ihan kunnon kansalainen.

Nuoruuden hölmöilyt ovat antaneet perspektiiviä.

– Kun ikää on tullut, olen järkiintynyt ja tajunnut, että kunpa olisin tehnyt asioita toisin. Toivon, että muiden ei tarvitsisi joutua samanlaisiin tilanteisiin. Minulla on ollut todella hyvä tukiverkko Pieksämäellä, ja nuorisotoimi on tukenut minua erittäin paljon.