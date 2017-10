Bulgariaan kerätään vauvanvaatteita

Tara McLees

Lapsia likaisissa ja resuisissa vaatteissa, pienimmät lapset kulkevat ilman vaatteita. 30 asteen helle, ja roskat haisevat ympärillä. Talot ovat hökkeleitä, ja monessa on risainen katto.

Tällaista on elämä Bulgarian köyhimmillä alueilla, esimerkiksi Karnaressa.

Tällaisissa oloissa työtä tekee lähetys- ja avustusjärjestö Mission Possible, joka kerää parhaillaan äitiyspakkauksia Pienimmän parhaaksi -projektia varten.

– Mission Possible tekee työtä viidessä Itä-Euroopan maassa: Venäjällä, Bulgariassa, Albaniassa, Ukrainassa ja Moldovan Transnistriassa. Kaikissa kohteissa keskitymme kaikkein vähäosaisimpien ja hyljättyjen, erityisesti lasten, nuorten ja perheiden auttamiseen. Esimerkiksi Venäjällä olemme 1990-luvun puolivälistä asti tehneet katulapsi ja turvakotityötä, kertoo äitiyspakkausprojektin koordinaattori Päivi Ranta.

Vauvanvaatteiden keräys järjestetään Pieksämäellä nyt toista kertaa.

– Toivomme ihmisten lahjoittavan keräykseen 50-80 senttimetrin kokoisia hyväkuntoisia ja puhtaita vaatteita. Ihmiset, joille äitiyspakkauksia viemme, asuvat kurjuuden ja lian keskellä ja heitä pidetään roskaväkenä. Haluamme, että äitiyspakkaus on erityinen lahja heille, Ranta sanoo.

– Se, että vaatteet ovat kauniita ja hyväkuntoisia välittää pakkausten saajille viestiä siitä, että he ovat arvokkaita ja tärkeitä. Siksi jätämme pois kulahtaneet, venyneet ja muuten huonokuntoiset vaatteet.

Vaatteiden lisäksi keräykseen voi tuoda vauvojen makuupusseja, peittoja, lakanoita, pyyhkeitä ja harsoliinoja.

– Itse asiassa juuri makuupusseista, peitoista, harsoliinoista ja toppahaalareista on suurin tarve, Ranta vinkkaa.

Romanit ovat olleet Bulgariassa pitkään syrjittyjä, eikä heillä ole minkäänlaista sosiaaliturvaa tänäkään päivänä.

– Köyhyyden ja kurjuuden kierre periytyy sukupolvelta toiselle. Ihmiskauppa, prostituutio, kerjäläisyys ja rikollisuus ovat karua todellisuutta romaniväestön keskuudessa. Tämä kierre pitäisi saada katkaistua ja luoda edellytyksiä parempaan tulevaisuuteen, Ranta sanoo.

Mission Possiblen työllä on Bulgariassa vankat juuret.

– Toimimme siellä seurakuntarajat ylittävänä järjestönä. Meillä on siellä hyvä työntekijätiimi ja suuri joukko vapaaehtoisia. Periaatteemme on, että emme lähetä Suomesta tai muista työtä tukevista maista työntekijöitä kohdemaihin, vaan käytämme paikallisia ihmisiä, jotka jo osaavat kielen ja kulttuurin, Ranta kertoo.

Pieksämäellä vauvanvaatteiden keräyspisteenä toimii ViaDia-tori. Siellä on keräyslaatikko, johon lahjoitukset voi jättää.

Lue lisää torstain Pieksämäen Lehdestä!

Lisätietoja keräyksestä www.mp.org .