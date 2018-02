Aktiivisuus kannattaa kesätyömarkkinoilla

Tara McLees

Kaupunki tarjoaa tänä vuonna pieksämäkeläisille nuorille hieman aiempaa vähemmän kesätöitä. Pääsyy tähän on Suur-Savon Osuuspankin panoksen uupuminen tältä vuodelta.

– Osuuspankki on avustanut nuorten kesätyöllistymistä kahtena aiempana vuotena, viime vuonna Suomi 100 -juhlavuoden hengessä, kertoo erityisnuorisotyöntekijä Pia Niilo-Rämä nuorisotoimelta.

Kaupungin kesätyöpaikkoja on auki parisataa.

– Hakemuksia on yleensä tullut kolmisensataa, joten työllistymismahdollisuudet ovat hyvät, Niilo-Rämä sanoo.

Kaupungin kesätyöt ovat haettavissa 5. maaliskuuta saakka Pieksämäen kaupungin nettisivujen kautta.

Kaupungin kesätyösetelillä työllistetään tänä kesänä kaksikymmentä nuorta.

– Aiempina vuosina kesätyöseteleitä on jaettu kymmenen. Tänä vuonna haluamme tarjota nuorille enemmän.

Kesätyösetelit arvotaan hakijoiden kesken.

Seteli toimii niin, että nuori etsii itselleen itse kesätyöpaikan ja lähettää hakemuksen. 300 euron arvoinen kesätyöseteli maksetaan työnantajalle.

– Tämä vaatii nuorilta itseltään aktiivisuutta. He joutuvat sanomaan työpaikalle, että ehkä saavat setelin, koska arvonta suoritetaan vasta haun päätyttyä.

Kesätyösetelien hakuaika on 5.–12. maaliskuuta.

– Jos kaupungin kesätöistä ei ole saanut paikkaa, kannattaa ehdottomasti yrittää itse hakea työ sekä kesätyöseteli, etsivä nuorisotyöntekijä Inka Karjalainen vinkkaa.

Nuorille on tarjolla myös kolmas tapa työllistää itsensä kesäksi.

– Duunaa oma kesäduuni mahdollistaa 16–20-vuotiaille sen, että he voivat itse keksiä itselleen kesätyön. Se voi olla vaikka omiin harrastuksiin pohjautuva idea tai sellainen kesäinen palvelu, jota Pieksämäellä ei vielä ole, Niilo-Rämä kuvailee.

Hakemuksia voi lähettää nuorisoportaali Po1ntin kautta 16. helmikuuta saakka. Oman kesäduunin pääsee suunnittelemaan kaksi hakemusten ja haastatteluiden perusteella valittua nuorta.

Lue lisää lauantain Pieksämäen Lehdestä!