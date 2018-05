Calibran keikkabussilla kelpaa taittaa taivalta

Keikkabussi on tanssimuusikon toinen koti.

Matkaa on paljon mukavampi taittaa, jos on tilaa oikaista raajansa kunnolla ja heittää tarvittaessa vaikka pötkölleen.

Eikä haittaa ollenkaan, jos autossa sattuu olemaan jääkaappi ja mikrouuni. Saapahan ottaa evästä ja virvokkeita silloin kun siltä tuntuu.

Kunnollisen kulkupelin merkitys on korostunut näinä päivinä, kun soittopaikat ovat harventuneet.

Ne ovat yhä useammin tanssipaikkoja, joista on korjattava luunsa työt tehtyään.

– Hotelleissa huone kuuluu yleensä liksaan, mutta hotellikeikat ovat vähentyneet rajusti, sanoo pieksämäkeläisen Tanssiorkesteri Calibran basisti ja laulaja Juha Lipponen.

Calibran kelpaa nyt taittaa taivalta, sillä Lipponen investoi bändilleen uuden keikkabussin.

Tai eihän se aivan uusi ole, mutta viimeisen päälle huollettu Volvo, joka palveli kiuruvetisen bussifirman vara-autona.

– Tähän on vaihdettu tuulilasi ja vaihdelaatikko. Koneremontti on tehty 500 000 kilometriä sitten.

Ostopäätöksen ratkaisi se, että Volvo on keskivertobussia lyhyempi, noin kymmenmetrinen.

– Yleensä bussit ovat 12–13-metrisiä. Tätä on helpompi pyöritellä.

Ennen kuin bussi valjastettiin tanssiorkesterin käyttöön, siihen oli tehtävä muutostöitä.

Alunperin siinä oli yli kolmekymmentä istumapaikkaa, nyt paikkoja on 1+8.

Takaosastoon rakennettiin nukkumapaikat neljälle ihmiselle. Niiden vieressä on pukukaappi, jossa esiintymisasut pysyvät rypyttöminä ja järjestyksessä.

Jääkaappi kuuluu luonnollisestikin varustukseen, kuten myös mikroaaltouuni.

Invertterin avulla matkustamoon tulee 220-volttista sähkövirtaa, joten kappaleita voi halutessaan treenata vahvistimienkin kanssa.

Sohvakin on sekä kaksi pöytäryhmää. Televisio on hankintalistalla.

– Tässähän tulee nuoruusajat mieleen. Paitsi että miehet ovat jo rauhoittuneet ja juhlimisen sijasta mieluummin nukkuvat, Lipponen naurahtaa.

