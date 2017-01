Yläkoulun suunnittelusta järjestetään avoin tarjouskilpailu

Kaupunginvaltuuston keskustelu kävi kuumana – kaupunginjohtaja Tapio Turunen puolusti virkamiehiään



Tara McLees

Pieksämäen kaupunginvaltuusto päätti äänin 23-19 käynnistää yläkoulun suunnittelutyön puhtaalta pöydältä. Kaupunginhallitus esitti valtuustolle, että suunnittelua olisi jatkettu Lundèn Architecturen kanssa. Keskustan Risto Ockenström teki asiaan vastaesityksen, jonka mukaan yläkoulusuunnittelussa tulisi avata uusi tarjouskilpailu.

Keskustelu kokouksessa kävi alusta alkaen vilkkaana. Kaupunginjohtaja Tapio Turunen käytti kipakan puheenvuoron puolustaakseen alaisiaan. Puheenvuorossaan Turunen osoitti sormella erityisesti sosiaalidemokraattien Alpo Saloa, joka on Turusen mukaan antanut ymmärtää, että tietyt virkamiehet ovat haaskanneet kaupungin varoja.

– Haluaisin sanoa, että eivät meidän kaupungin virkamiehet ole varoja haaskanneet. Varojen haaskaaminen on tapahtunut tämän valtuuston toimesta viime kevään jälkeen, Turunen tykitti.

Salo puolestaan syytti puheenvuorossaan koko koulusuunnittelun seisahtumisesta kaupunginhallitusta.

– Asian eteneminen seisahtui tammikuun 17. päivä, kun kaupunginhallitus yritti ryöstää valtuuston vallan. Koko asia on saanut tietyllä tavalla jo farssin piirteitä.

Kaupunginvaltuuston kokousta oli seuraamassa suuri yleisömäärä. Yleisö osallistui muutamaan kertaan keskusteluun välikommenteilla, ja äänestyksen jälkeen sali puhkesi alpodeihin.

