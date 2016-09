Yläkouluasiassa jatketaan kompromissilla eteenpäin

Tara McLees

Pieksämäen kaupunginvaltuuston eilisessä kokouksessa puolueiden ryhmäpuheenjohtajat toivat pöytään päätösehdotuksen, jonka mukaan rakennustoimikunta jatkaa Hiekanpään yläkoulun suunnittelua välittömästi.

Kaupunginhallituksen tehtäväksi annetaan kouluverkosta tehdyn selvityksen päivittäminen. Selvityksessä otetaan huomioon peruskoulu, lukio ja ammatillinen koulutus, sekä näiden tarvitsemien tilojen optimaalinen käyttö.

Valtuusto hyväksyi tämän esityksen yksimielisesti.

– Suunnittelu jatkuu koko ajan, eikä jäädä odottamaan pelkästään selvityksiä, tiivisti valtuutettu, rakennustoimikunnan varapuheenjohtaja Alpo Salo (sd.) sopuratkaisun.

Päätöksen mukaan kouluverkkoselvitys tehdään pikaisesti ja tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi vielä tämän vuoden joulukuussa.

Valtuutettu, rakennustoimikunnan puheenjohtaja Risto Ockenström (kesk.) perusteli lisävaltuuksien pyytämistä rakennustoimikunnalle sillä, että kouluverkkoratkaisu on osoittautunut hankalaksi.

– Kun valtuusto huhtikuussa päätti, että uusi yläkoulu rakennetaan, on asia osoittautunut aina vain hankalammaksi, Ockenström sanoi.

Hänen mukaansa on otettava huomioon myös lukion ja ammatillisen koulutuksen toimitilaratkaisut.

Hän myös muistutti myös, että valtuuston tehtävä on päättää millaisia toimenpiteitä tehdään kaupungin elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

– Kun mietitään lasten ja nuorten hyvinvoinnin edellytyksiä, se tarkoittaa sitä, että meillä on hyvät peruskoulupalvelut. Pieksämäki haluaa olla vahva koulutuskaupunki myös keskiasteen kouluttajana. Meillä on hyvät mahdollisuudet tuottaa entistä parempia lukion ja ammatillisen koulutuksen palveluita, Ockenström sanoi.

Perussuomalaisten Veli-Pekka Myyryläinen iloitsi kompromissiratkaisun syntymisestä.

– Vihdoinkin näyttää siltä, että järki on voittanut! Haluan kuitenkin, että jatkossa selvitetään tarkasti, mikä näiden vanhojen ja tyhjilleen jäävien rakennusten rasite kaupungille on. En ole mikään insinööri, mutta arvioin, että se on aika suuri summa. Purkamisvaihtoehtokin on kallis nykypäivänä.

Kokoomuksen varavaltuutettu Pekka Seppä muistutti, että koulujen vetovoimatekijä eivät ole seinät, maalaukset ja piirustukset, vaan seinien sisällä tapahtuva opetus ja se, mitä opetetaan.

Kokoomuksen valtuutettu Jaana Leskinen puolestaan sanoi olevansa äärettömän iloinen tehdystä ratkaisusta.

– Aivan liian pitkään on lykätty tätä kouluasiaa, mutta sitä ei koskaan ole unohdettu. Minä ja monet muut saimme eilen illalla yläkoululla järjestetyssä tapaamisessa selvän viestin, että kaikkien mielestä koulun suunnittelu on saatava käyntiin ja suunnitelmat toteutukseen. Liian kauan on annettu asian mennä väljissä vesissä.

Keskustan uusin valtuutettu Sanna Hirvonen muistutti, että Pieksämäellä on syntynyt viime vuosien aikana 120–130 lasta.

– Tulevaisuudessa yläkoulussa on 400 oppilasta, tämä pitäisi aina muistaa. Lisäksi meillä väestö ikääntyy ja uusia työntekijöitä tarvitaan. Toivottavasti he perustavat tänne perheen.