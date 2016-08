Yläkoulu lukiolle, lukio Hiekanpäähän?

Kaupunginhallitus käsittelee koulujen tilaratkaisuja tiistaina

Tara McLees

Pieksämäen kaupunginhallitus saa tiistaina käsiteltäväkseen yläkoulun väistötilaratkaisun. Asiaa valmistellut työryhmä ehdottaa kaupunginhallitukselle, että lukion toiminta siirretään Hiekanpäähän nykyisiin yläkoulun tiloihin ja yläkoulun toiminta lukion tiloihin Keskuskadulle.

Ehdotusta ovat olleet valmistelemassa kiinteistöpäällikkö Reijo Raitio, sivistysjohtaja Kari Koistinen, yläkoulun rehtori Henri Itkonen ja lukion rehtori Vesa Vahtermo.

– Yksi keskeinen syy tähän ehdotukseen on nimenomaan se, että yläkoululaisia on enemmän kuin lukiolaisia, sivistysjohtaja Kari Koistinen sanoo.

Ehdotuksen mukaan Meriluodon yksikön C-osan tilat olisivat kuitenkin edelleen yläkoululaisten käytössä.

– Tarkoitus olisi, että C-osassa sijaitsevat taito- ja taideaineiden tilat pysyisivät käytössä, samoin auditorion tila. Välimatka nykyisen lukion ja Meriluodon yksikön välillä on suhteellisen järkevä, Koistinen toteaa.

Muutos- ja korjauskustannukset sekä kalustokustannukset olisivat yhteensä noin 160 000 euroa. Tilakustannukset sen sijaan putoaisivat nykyisestä vuositasolla 150 000 euroa.

Kalustokustannuksia tulisi suurimmalta osin vanhojen kalusteiden puhdistamisesta.

Pohdinnan alla olleista vaihtoehdoista tämä ratkaisu olisi kaikkein edullisin.

Pohdittavana on ollut neljä vaihtoehtoa väistötilaratkaisuksi. Ensimmäisessä vaihtoehdossa Meriluodon yksikön vanhimman osan kolme ensimmäistä kerrosta otettaisiin koulukäyttöön, mutta sitä ennen luokkatiloihin asennettaisiin tilakohtainen ilmanvaihtokone.

Muutos ja korjauskustannukset sekä koulutoimintaan liittyvät irtokalustokustannukset olisivat tässä vaihtoehdossa yhteensä 230 000 euroa. Tilakustannukset puolestaan putoaisivat nykytasosta 80 000 euroa.

Toisessa vaihtoehdossa väistötilat järjestettäisiin erillisiin kontteihin. Konttiratkaisun hinta olisi noin 930 000 euroa ja vuositasolla tilakustannukset kasvaisivat 200 000 euroa.

Kolmas vaihtoehto on, että lukion toiminta siirtyy Esedun tiloihin Kuusitielle ja Hiekanpään yläkoulu ottaa lukion tilat Keskuskadulta käyttöön. Tämä vaihtoehto vaatisi kuitenkin liikaa opetusjärjestelyjä Esedulla. Lisäksi tiloihin jouduttaisiin tekemään muutostöitä.

– Näistä vaihtoehdoista ehdottamamme on kivuttomin sen suhteen, että tämä mahdollistaa yläkouluopetuksen järjestämisen vain parissa pisteessä. Lisäksi kustannukset ovat alhaiset, Koistinen toteaa.

Koulutyö alkaisi uusissa tiloissa ensi lukuvuoden alusta, eli 10. elokuuta 2016. Väistötilaratkaisu kestää toteutuessaan uuden yläkoulun valmistumiseen saakka, eli 31. toukokuuta 2019.