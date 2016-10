Ei yhtään puheenvuoroa veroprosentista

Jorma Ylönen

Pieksämäen seurakunnan kirkkovaltuusto keskusteli vuosi sitten pitkän tovin seurakunnan veroprosentista, mutta tänä vuonna yhdelläkään valtuutetulla ei ollut asiasta sanottavaa.

– Oletteko te menettäneet kesän aikana puhekykynne, ihmetteli kirkkovaltuuston puheenjohtaja Riitta Nykänen, kun kokouksen kaikki päätöspykälät sujahtivat ohi ilman puheenvuoroja.

Nykänen kopautti veroprosentiksi 1,5 kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti. Veroprosentti on ollut sama niin kauan kuin yhteinen Pieksämäen seurakunta on ollut olemassa eli vuodesta 2007.

Nykyisen veroprosentin mukaiset tulot eivät kata seurakunnan menoja, mutta vuosittaiset alijäämät on toistaiseksi pystytty paikkaamaan menneiden vuosien ylijäämillä sekä puukauppatuloilla.

– Ilman metsäomaisuutta seurakunnassa olisi jo vakavasti harkittava veroprosentin nostoa, hallintopäällikkö Juha Korhonen sanoo.

Korhonen arvioi, että seurakunta voi elää vanhojen ylijäämien turvin vielä muutaman vuoden ajan.

– Varmaa se ei ole, sillä seurakunnalla on omistuksessaan todella paljon kiinteistöjä. Yllättävät korjausmenot ovat mahdollisia.

Pitemmällä tähtäimellä seurakunnan jatkuvasti putoava jäsenmäärä tuo paineita talouteen.

– Se on lohdullista, että verotulojen kertymä on pysynyt viimeisten vuosien aikana lähes ennallaan, vaikka jäsenluku on selvästi laskenut. Se ei kuitenkaan riitä pitämään taloutta tasapainossa, sillä hinnat ja palkat ovat nousseet jatkuvasti, Korhonen toteaa.

Ensi vuonna seurakunnan taloutta auttaa niin sanottu kilpailukykysopimus, joka pitää palkat ennallaan ja leikkaa lomarahoja noin 30 prosenttia.

Kirkkovaltuusto hyväksyy ensi vuoden talousarvion myöhemmin syksyllä, maanantaina päätettiin vain veroprosentista.

Kuluvalle vuodelle seurakunta saa hivenen lisätuloja valtuuston maanantaina hyväksymästä kiinteistökaupasta.

Seurakunta sai 2014 Tuula Laukakselta lahjoituksena kesäpaikan Etelä-Konnevedeltä. Kesämökki ja tontti sijaitsevat kilometrin venematkan päässä mantereelta Linnasaaressa.

Kirkkoneuvosto pani kiinteistön myyntiin tämän vuoden huhtikuussa. Valtuusto päätti maanantaina, että kesämökki tontteineen myydään korkeimman tarjouksen tehneille Pia ja Tauno Pöntiselle 32 000 euron hintaan.