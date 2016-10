Yhdessä kiiveten pääsee korkeammalle

Nuorisotoimi ja Seurakuntaopisto tiiviissä yhteistyössä

Tara McLees

Hiekanpään kampukselle joulukuussa 2014 muuttanut Pieksämäen nuorisotoimi on tiivistänyt yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa. DIAKin lisäksi nuorisotoimi tekee läheistä yhteistyötä Seurakuntaopiston kanssa.

Lasten- ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen kertoo, että muutto kampusalueelle toimi alkusysäyksenä yhteistyön tiivistämiselle.

– Toki me olemme tehneet jo aikaisemmin paljon yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa, mutta oppilaitosten kanssa samalla alueelle tulon myötä yhteistyön lisääminen oli luonnollinen asia.

Nuorisotoimi tekee yhteistyötä muun muassa Seurakuntaopistolla kodinhuoltajalinjalla opiskelevien oppilaiden kanssa sekä nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajakoulutuksen toisen ja kolmannen vuosikurssin oppilaiden kanssa.

NuVa-opiskelijat oppivat työn kautta muun muassa tekemällä vuoroja Ohjaamo Pientareella ja nuorisotila Friendzonessa. Opiskelijat voivat suorittaa nuorisotoimella myös työssäoppimista.

– Hedelmällisintä tässä yhteistyössä on erityisesti se, että meidän työntekijämme opettavat ja opastavat opiskelijoita, ja opiskelijoilta taas saamme usein hyviä uusia ideoita. Tämä on mielestäni kuin entisaikojen mestari ja kisälli opetusta, Laitinen kuvailee.

Seurakuntaopiston lehtori ja opinto-ohjaaja Jenni Junttila kehuu opiskelijoitaan oma-aloitteiseksi ja ahkeriksi.

– Me opettajat emme suinkaan istu palavereissa, vaan opiskelijat hoitavat nämä asiat itse. Opiskelijoille on ollut todella hyvä juttu, että he pääsevät oikeisiin töihin opiskelujen aikana. Yhteistyö nuorisotoimen kanssa on mahdollistanut tämän.

Opiskelija Moona Reponen puolestaan kertoo opiskelijoiden osallistuvan nuorisotoimen työntekijöiden tavoin muun muassa kerhojen suunnitteluun.

– Aloitamme Ohjaamo Pientareella syysloman jälkeen kaksi uutta kerhoa, Toinen on taidekasvatukseen painottuva ja toinen musiikkiin.

Seurakuntaopiston kodinhuoltajalinjan opiskelijat puolestaan ovat oma-aloitteisesti tehneet tarjouksen siivoamisesta nuorisotoimen tiloissa. Kodinhuoltajalinjan ryhmävastaava Ritva Marjanen kertoo, että itse koulun tilojen lisäksi opiskelijat käyvät siivoamassa myös niin sanotuissa oikeissa kohteissa.

– Omassa ryhmässäni on 13 opiskelijaa, joista osa tarvitsee erityistä tukea. Kaksi heistä on saanut oppisopimuspaikan.

– Yhteistyö nuorisotoimen kanssa on sujunut hienosti, saamme täältä ihan oikeaa asiakaspalautetta, joka on äärimmäisen tärkeää opiskelijoille. Se yhtäaikaa motivoi ja ohjaa opiskelijoitamme.

Laitinen ei löydä kodinhuoltajalinjan opiskelijoiden työnjäljestä moittimisen sijaa.

– Kun näin samalla kampusalueella olemme, niin jos vaikka opiskelijoilta unohtuu viedä roskis, niin ei tarvitse kuin huikata ja he tulevat kyllä vaihtamaan sen, Laitinen naurahtaa.

Opiskelijat eivät suinkaan tee ilmaista työtä nuorisotoimelle.

– Meille tehtiin aivan oikea tarjous työn hinnasta, jonka sitten hyväksyimme. Opiskelijat hoitivat tämänkin osan mallikelpoisesti, Seija Laitinen kiittelee.

Ryhmävastaava Marjanen kertoo, että opiskeluun kuuluu myös yrityskasvatusta.

– Seurakuntaopistolla on oma pankki ja siivoustyöstä karttuvien varojen turvin teemme opiskelijoiden viimeisenä vuotena opintomatkan jonnekin. Seuraava kohde on Viro ja kaukaisin kohde taitaa olla Turkki, hän muistelee.